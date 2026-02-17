Nace una nueva alianza: Ford se convierte en Local Event Supporter del GP de España de Fórmula 1

El Gran Premio de España de Fórmula 1 cuenta desde este martes con el apoyo de Ford como Local Event Supporter. La unión se ha producido en un año especial para Madring y para el fabricante estadounidense, ya que Ford regresa a la Fórmula 1 de la mano de Red Bull en este 2026 y por el estreno de Madring en el calendario de la categoría reina del automovilismo. Carlos Sainz puso la primera piedra de esta alianza al rodar por primera vez con su Ford Raptor por el trazado madrileño, cuando todavía no habían avanzado las obras.

Como parte del acuerdo, la firma aportará una flota de vehículos que cubrirá las necesidades operativas y de movilidad a lo largo del año. El presidente y consejero delegado de Ford Iberia, Jesús Alonso, ha hecho entrega de los vehículos, que servirán para la logística de IFEMA Madrid, y en particular, del Gran Premio de España de Fórmula 1, en un acto oficial celebrado en las inmediaciones del túnel que conectará las dos partes del circuito Madring dividido por la M11.

Allí, Jesús Alonso ha señalado que «para Ford, formar parte del regreso de la Fórmula 1 a Madrid es un hito extraordinario que coincide con nuestro propio retorno a la máxima competición de la mano de Red Bull Ford Powertrains. Esta alianza es, además, el mejor escaparate de nuestra transformación hacia la electrificación: la flota de vehículos que hoy entregamos es 100% eléctrica, reafirmando nuestro compromiso con una movilidad cero emisiones. Queremos demostrar que la innovación, el alto rendimiento y la sostenibilidad son los motores que impulsarán el Gran Premio de España en Madring».

Por su parte, José Vicente de los Mozos, Presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA Madrid, ha asegurado que «Ford llega a nuestro Gran Premio en un momento idóneo, demostrando su visión estratégica y su compromiso con la competición y con nuestro país. Sin duda es el partner más capacitado para cubrir las necesidades logísticas, operativas y organizativas del Gran Premio; es el mejor compañero para visibilizar la ambición que compartimos por ofrecer un concepto innovador y una experiencia única que situará a Madrid como una referencia imprescindible en el calendario internacional de este apasionante deporte».

A su vez, Ford tendrá presencia destacada durante el Gran Premio en diferentes zonas del circuito, con activaciones oficiales, contenidos propios y experiencias de marca para los aficionados. El acuerdo con el Gran Premio de España de Fórmula 1 para 2026 posiciona a Ford como partner estratégico de movilidad, con una visión a largo plazo ligada a innovación, tecnología y experiencia en grandes eventos.

Ford y la Fórmula 1, una relación histórica

La alianza refuerza la histórica vinculación de Ford Motor Company con el motorsport. La marca con sede en Michigan, es el tercer fabricante de motores con más victorias en la historia de la Fórmula 1 (principalmente como proveedor de motores a través de la asociación con Cosworth). Desde 1967 y hasta 2004 Ford suministró motores a varios equipos, incluyendo Lotus y McLaren y logró vencer en 176 Grandes Premios.

Este 2026 la marca abre un nuevo capítulo en su historia, puesto que vuelve a la Fórmula 1 con Red Bull Powertrains. Una asociación técnica a largo plazo con Red Bull Powertrains que supone la vuelta tras más de dos décadas.