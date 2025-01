La victoria de Novak Djokovic contra Carlos Alcaraz en el partido de cuartos de final del Open de Australia sigue haciendo mella, especialmente en la afición del tenis, ya que parte de ella está indignada por su sospechosa maniobra para ganar tiempo cuando peor le iban las cosas. El serbio fingió estar lesionado al sufrir un break en el primer set (4-5 antes de que lo ganara Alcaraz en su servicio) y varios minutos recibiendo atención médica en el vestuario, una práctica más habitual en él.

A partir de ese momento, Djokovic emergió y ganó tres sets seguidos para llevarse la victoria en el duelo. Alcaraz resistió a sus embestidas durante más de tres horas, pero no pudo hacer nada ante un inmenso Novak que evidentemente no daba la sensación de padecer ningún problema físico. El mundo del tenis reaccionó de inmediato a su amago de lesión con opiniones de todo tipo, pero hay una en concreto que no es de este martes, día del partido, sino de hace diez años, que ha vuelto a viralizarse.

Se trata de una frase de su actual entrenador, Andy Murray, que hace diez años después de perder la final del Open de Australia 2015, arremetió contra su nuevo pupilo, al que guía desde el lateral de la pista desde principios de año: «Prefiero perder en la final y ser feliz que ganar la final y volver a casa y ser un miserable».

La dureza de su protesta tan sólo es una más dentro de una lista interminable de tenistas que a lo largo de la trayectoria de Djokovic, marcada por los éxitos y por triquiñuelas como la que efectuó contra Alcaraz, han criticado su forma de fingir lesiones cuando peor le va. Barriendo para casa, Rafa Nadal sufrió en sus propias carnes lo que años más tarde le ha ocurrido a Alcaraz.

Federer fue el primero en hablar del caso Djokovic

Djokovic pidió un parón médico cuando Nadal le metió presión ganando el tercer set después de ganar el serbio los dos primeros y arrasó en el cuarto y último (6-1) para llevarse el US Open de 2011. Aquella vez fue la más sonada de tantas que ha orquestado Nole en partidos contra Rafa. Y el otro miembro de los tres más grandes de la historia, Roger Federer, también denunció las malas prácticas del balcánico.

Además, fue uno de los primeros tenistas en hacerlo, ya que en Basilea 2006 afirmó que no se creía «sus lesiones» cuando su rival apenas acababa de comenzar su carrera deportiva. «No es divertido. Lo digo en serio. Creo que el tema de sus lesiones no es serio. Las reglas están ahí para ser usadas, no para que se abuse de ellas, pero eso es lo que él ha estado haciendo muchas veces. No me ha gustado verle hacer eso y luego, correr como si nada de nuevo. Estoy feliz de haberle derrotado», sentenció.