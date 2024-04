Alba Silva y Sergio Rico anunciaban hace unas semanas que iban a ser padres por primera vez: «Como el rayito de luz después de la tormenta… así llegas a nuestras vidas bebé. Aún no te conocemos y ya te amamos…», escribían en sus respectivas cuentas de Instagram el portero del PSG y su mujer. Sin embargo, la noticia ya se había filtrado meses atrás, pues la revista Hola lo hizo público difundiendo incluso una supuesta entrevista a la sevillana. Una charla que ella negó tajantemente que existiera apenas unos minutos después de ver la luz y que ahora ha explicado con pelos y señales.

La influencer ha contado a sus casi 250.000 seguidores cómo se filtró realmente la noticia de su embarazo: «En el momento en que se lo estaba contando a mi madre (en urgencias de un ambulatorio que la llevamos porque tenía la tensión alta) había un chico (supuestamente paciente) que se dedicaba a grabarnos en ese momento y este se lo envío a la prensa».

«Un periodista me lo envió y le pedí que no lo contara, pero se ve que tira más el dinero que la empatía… y así se filtró la noticia. Yo tampoco me puedo creer que haya gente así, pero la hay», añade visiblemente molesta la mujer del guardameta del PSG. Sin embargo, Alba Silvaprefiere quedarse con la parte bonita de toda esta historia: «No pasa nada, por supuesto. Es una noticia bonita, solo que nos hubiera gustado ser nosotros los que lo contáramos en un tiempo prudente (ahí solo estaba de tres semanas)».

Alba Silva y Sergio Rico, siempre juntos

A finales de marzo, Alba Silva informaba en redes sociales que tanto ella como su pareja, Sergio Rico, van a ser padres después del grave accidente que sufrió el portero el 28 de mayo del 2023, cuando se encontraba en El Rocío y un caballo golpeó de manera violenta su cabeza. Sin duda, la mejor noticia para que la pareja recupere la normalidad y siga adelante con su relación.

Después, 83 largos días en el hospital, debatiéndose entre la vida y la muerte y en los que su mujer Alba fue su máximo apoyo. Cinco angustiosas semanas en la UCI hasta que el portero del París Saint-Germain pudo salir por su propio pie por la puerta del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y, aunque estaba visiblemente recuperado, el guardameta reconocía que aún le quedaba trabajo por hacer.

Ahora, la pareja ha recuperado su vida y ha anunciado que espera su primer hijo en común. Sin duda, una grandísima noticia después del duro 2023 que atravesaron debido al accidente de Sergio Rico. Durante todo ese tiempo, su pareja fue la encargada de ir actualizando el estado de salud del ex portero de Sevilla o Mallorca, entre otros, tanto a través de redes sociales como ante los medios de comunicación.

El futbolista y la periodista se conocieron después de que Sergio Rico rompiera su relación con su ex pareja, María Moreno. Fue entonces cuando comenzaron a conocerse y, tras seis años de noviazgo, decidieron pasar por el altar para formalizar la pareja. Una boda que se celebró en junio de 2022 después de que estuvieran obligados a posponerla en varias ocasiones por culpa de la pandemia del coronavirus.