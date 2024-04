La mujer de un jugador del Chelsea se mofa de Pochettino tras la ‘manita’ del Arsenal

El Chelsea es un polvorín. La manita que le endosó el Arsenal este martes al equipo blue deja muy tocado a Mauricio Pochettino, señalado como el gran responsable de la pobre temporada del cuadro de Stamford Bridge, que es noveno en la Premier League. Además, el vestuario no parece una balsa de aceite tras lo ocurrido durante las últimas horas en las redes sociales.

Belle Silva, mujer de Thiago Silva, parece mofarse del técnico del Chelsea con un mensaje en X (antes Twitter) que rápidamente se ha hecho viral. A la brasileña le bastaron tres emoticonos y no le hicieron falta palabras para que su publicación acumule miles de reacciones, tanto comentarios a favor como multitud de likes por los tres monitos que puso tapándose los ojos, la boca y los oídos en tono jocoso. Todo hace indicar que Belle Silva se burla de Pochettino después de que el entrenador no alineara de inicio a Thiago Silva y le diese entrada al terreno de juego en el minuto 78 de partido, cuando todo estaba visto para sentencia con 5-0 en el marcador.

Una Belle Silva que es reincidente, pues no es la primera vez que sus comentarios en redes sociales generan un revuelo de este tipo. Hace unos meses fue más allá y pidió la destitución del propio Mauricio Pochettino. «Es tiempo de cambio. Si esperáis, será demasiado tarde», escribió deseando un cambio de entrenador en el equipo de su marido. Sin embargo, el argentino no fue cesado y la propia Belle se disculpó por el escándalo generando a la vez que añadió que como aficionada del Chelsea quiere lo mejor para el equipo en el que juega su marido.

En plena disputa por la Premier League, llegaba un derbi londinense entre el Arsenal y el Chelsea. Los blues se presentaban como los aliados perfectos para Liverpool y Manchester City, sin embargo no fueron rival para el equipo de Mikel Arteta. Los gunners fueron un rodillo, sacaron su mejor versión y le endosaron una manita que mete máxima presión al vigente campeón, un City que está a cuatro puntos, que tiene dos partidos menos y que está obligado a ganarlos para no ceder en la pelea por el título.

La imagen del Chelsea en el Emirates no pudo ser peor. Sólo dispararon una vez a puerta en un partido en el que en el minuto 4 ya iban por debajo. Trossard, que ya inauguró el marcador en la victoria frente al Worverhampton, era el encargado de adelantar a los suyos en un derbi que tuvo muy poca historia. Y eso que llegó vivo a la segunda parte, con una ventaja mínima para los locales.

Fue volver de los vestuarios y el Arsenal sacó toda su artillería. Los de Arteta, lejos de acusar la carga infinita de partidos de la que se queja Guardiola, fueron un auténtico rodillo ante el equipo de Pochettino. Ben White y Havertz monopolizaron el protagonismo –con permiso de un Odegaard que hizo doblete de asistencias– en la segunda mitad, con sendos dobletes que terminaron por tumbar a los de Stamford Bridge en una humillación histórica.

It’s time to change. If you wait any longer it will be too late 💙💙

I’m sorry that my personal outburst as a passionate Chelsea fan has caused such an impact. I’m passionate about the team, I thrive on victories and I’m saddened by defeats.

We all want the same thing, a winning team, come on Chelsea!!💙💙💙

— Belle Silva (@bellesilva) February 7, 2024