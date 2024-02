Muere repentinamente Andreas Brehme, campeón del mundo y ex del Zaragoza

El ex internacional alemán Andreas Brehme, campeón del mundo en 1990 y ex jugador del Real Zaragoza, ha muerto de un infarto cardiaco, según informa el diario Bild. Brehme ingresó en urgencias en la clínica de Ziemssenstrasse, cerca del apartamento en el que vivía, pero los médicos no pudieron hacer nada para salvarle la vida.

Brehme marcó, de penalti, el gol de la victoria de Alemania en la final de Roma contra Argentina, tanto con el que entró en la lista de jugadores que le han dado un título mundial a Alemania, y de la que forman parte los legendarios Helmut Rahn y Gerd Müller y a la que posteriormente, en 2014, se añadiría el nombre de Mario Götze. Brehme jugó para el Saarbrucken, el Kaiserslautern -donde también fue entrenador-, el Bayern Múnich, el Inter de Milán y el Zaragoza.

Der FC Bayern ist zutiefst erschüttert vom plötzlichen Tod von Andreas Brehme. Der deutsche Rekordmeister ist in Trauer vereint mit den Angehörigen und Freunden. Wir werden Andreas Brehme immer in unseren Herzen behalten – als Weltmeister und mehr noch als einen ganz besonderen… pic.twitter.com/9u2OrgJEwY — FC Bayern München (@FCBayern) February 20, 2024

Andreas Brehme, nacido el 9 de noviembre de 1960 en Hamburgo, Alemania Occidental, dejó una marca indeleble en la historia del fútbol mundial. Su carrera deportiva estuvo marcada por su habilidad como lateral izquierdo y su golpeo en faltas directas, especialmente recordado por el decisivo gol que marcó en la final del Mundial de 1990.

Brehme inició su carrera profesional en el fútbol en el 1. FC Kaiserslautern en 1978, donde rápidamente demostró su talento. Su habilidad para atacar desde la defensa lo convirtió en una pieza clave para su equipo y en un referente en su posición durante los años 80 y principios de los 90. El punto culminante de la carrera de Andreas Brehme llegó en la Copa del Mundo de 1990, celebrada en Italia. Fue en la final contra Argentina donde dejó su huella imborrable al convertir el gol decisivo de penalti que le dio a Alemania el título mundial. Este gol selló su nombre en la historia del fútbol alemán y mundial.

Además de su éxito en la selección nacional, Brehme también tuvo una destacada carrera a nivel de clubes. Jugó en equipos como el Bayern de Múnich, el Inter de Milán y el Real Zaragoza, donde dejó una huella duradera y ganó varios títulos domésticos e internacionales.

Tras su retiro como jugador, Andreas Brehme incursionó en la gestión y entrenamiento de equipos juveniles en Alemania, contribuyendo así a la formación de nuevas generaciones de futbolistas. Su legado perdurará como uno de los grandes nombres del fútbol alemán y un referente para las futuras generaciones de jugadores en su país y más allá. Ahora, el mundo del fútbol llora su repentina y triste pérdida tras sufrir un infarto fulminante que acabó con su vida a los 63 años.