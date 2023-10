Muere el presidente del Everton por un cáncer de hígado

El Everton ha anunciado el fallecimiento de su presidente Bill Kenwright, que ha muerto a los 78 años víctima de un cáncer de hígado. De esta forma, el club inglés pierde al mandatario que más años ha estado al frente de la entidad en su centenaria historia, casi dos décadas de dedicación como su figura más representativa.

«El Everton Football Club está de luto tras la muerte del presidente Bill Kenwright CBE, quien falleció pacíficamente anoche a los 78 años, rodeado de su familia y seres queridos. Bill Kenwright, el presidente con más años de servicio en el Everton durante más de un siglo, dirigió al club durante un período de cambios sin precedentes en el fútbol inglés», anunció el club británico en un comunicado.

Aficionado del Everton desde niño, Kenwright llegó por primera vez a la junta directiva del club en 1989. Diez años después, su consorcio True Blue Holdings se hizo con la propiedad del club. Inicialmente trabajó como vicepresidente hasta que en 2004 sucedió a su amigo Sir Philip Carter al frente de la presidencia.

Everton Football Club is in mourning following the death of Chairman Bill Kenwright CBE, who passed away peacefully last night aged 78, surrounded by his family and loved ones.

