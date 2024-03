Muere un jugador de 13 años víctima de una bala perdida en Brasil

Un jugador de fútbol sala de la base del Sport Club do Recife brasileño, de 13 años, murió víctima de una bala perdida en un enfrentamiento entre policías y un grupo de individuos sospechosos de robar un coche, en la ciudad de Recife, tal y como informaron este domingo fuentes oficiales.

El joven fue herido mortalmente el sábado durante una persecución a un grupo de sospechosos en fuga acusados de robar el vehículo a una mujer, en el barrio de Jordão, en la zona sur de Recife, capital del estado de Pernambuco (nordeste), según informó la Policía en una nota. Los delincuentes acabaron en un callejón sin salida, se bajaron del automóvil y «comenzaron a disparar» contra los agentes, que respondieron» con sus armas de fuego, de acuerdo con la versión oficial.

É com tristeza e pesar que o Sport Club do Recife recebeu a notícia do falecimento, no último sábado (16), de Derick Sampaio, atleta do futsal rubro-negro, aos 13 anos.

O Sport lamenta o falecimento precoce e deseja forças aos amigos e familiares neste momento tão triste. pic.twitter.com/io9Yeuji0x

