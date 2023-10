Muere Bobby Charlton a los 86 años, leyenda del fútbol inglés

Sir Bobby Charlton ha fallecido este sábado a los 86 años. El Manchester United ha informado de la muerte de la leyenda del fútbol inglés, superviviente del accidente de avión del equipo a su regreso de Múnich en 1958, campeón del mundo con Inglaterra en 1966 y de Europa con el conjunto mancuniano en 1968. La figura de Charlton es una de las más importantes –sino la que más– del fútbol inglés.

«El Manchester United está de luto tras el fallecimiento de Sir Bobby Charlton, uno de los jugadores más grandes y queridos de la historia de nuestro club», ha señalado el club en un comunicado emitido en su web. Desde el conjunto británico hablan de Charlton como «un héroe para millones», destacando la admiración que despertaba «tanto por su deportividad e integridad como por sus destacadas cualidades como futbolista».

Su relevancia en la historia del club es tal que se le puso su nombre a una grada del estadio de Old Trafford. Además, cuenta con una estatua fuera del Teatro de los Sueños, donde deleitó a la afición de los red devils desde 1956 hasta 1973, fecha en la que se marchó al Preston North End, antes de marcharse a Irlanda, donde jugó en el Waterford United. También pasó por Gales, en el Bangor City, y se marchó a Australia, donde se retiraría tras 23 años de carrera tras pasar por el Melbourne, Newcastle KB y Blacktown City.

Sir Bobby Charlton CBE, 1937-2023.

Words will never be enough.

— Manchester United (@ManUtd) October 21, 2023