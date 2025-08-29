Mourinho recibirá una indemnización de 15 millones de euros tras ser destituido por el Fenerbahce

Informan desde Turquía que incluso si José Mourinho alcanza un acuerdo con otro equipo tras su salida del Fenerbahce, seguirá teniendo derecho a percibir una compensación del club turco estimada en 15 millones de euros. Una indemnización millonaria que podrá cobrar el técnico luso tras su periplo turco.

Y es que José Mourinho ha sido fulminado este viernes por el Fenerbahce tras no lograr la clasificación para la Champions League. Pero en su bolsillo quedará este millonario pago. Una dolorosa pérdida para el equipo turco después de no lograr meterse en la máxima competición europea.

De haberse clasificado, el club habría ingresado casi 19 millones de euros como prima de participación, además de unos 9 millones por coeficiente y derechos televisivos. La pérdida de esos ingresos, subrayan desde Turquía, obliga a la entidad a contemplar la venta de jugadores.

El Fenerbahce fulmina a Mourinho

El entrenador portugués José Mourinho, que entrenaba al Fenerbahce turco desde junio de 2024, ha sido despedido este viernes por el club otomano, después de la eliminación a manos del Benfica en última ronda de la fase previa de la Liga de Campeones.

«Hemos despedido a José Mourinho, quien se desempeñaba como entrenador de nuestro equipo desde la temporada 2024-2025», anunció el club en un comunicado. El último partido del entrenador campeón de Europa con el Oporto en 2004 y con el Inter en 2010 en el banquillo del equipo turco fue la derrota 1-0 en el Estadio Da Luz de Lisboa, contra el Benfica el pasado miércoles.

El Fenerbahce le agradeció su «esfuerzo» y le deseó «mucho éxito en su carrera». El conjunto otomano ha sido el décimo club que dirige Mourinho en su carrera como primer entrenador, tras etapas en el Benfica, Leiria, Oporto, Chelsea (en dos ocasiones), Inter de Milán, Real Madrid, Manchester United, Tottenham y Roma. En el equipo de Estambul no pudo ganar ningún título y fue subcampeón de liga tras el Galatasaray, que aventajó a su rival en once puntos.

Comunicado del Fenerbahce

Hemos despedido a José Mourinho, quien ha sido el entrenador de nuestro Equipo Profesional A de Fútbol desde la temporada 2024-2025. Le agradecemos su esfuerzo por nuestro equipo y le deseamos éxito en su carrera.