José Mourinho no pudo ganar en su partido centenario en la Serie A. El técnico portugués vio como su Roma no pudo pasar del empate ante el Genoa. Eso sí, el empate sin goles estuvo marcado por una polémica jugada en el descuento, cuando Zaniolo marcó, pero el gol que daba la victoria a los capitalinos quedó invalidado por una discutible falta previa, después de que el árbitro consultara con el VAR. El romanista acabó expulsado por sus constantes protestas y, tras el partido, Mourinho explotó en la salda de prensa, ofreciendo una de sus habituales rajadas que tan populares se hicieron durante su estancia en el Real Madrid.

“No quiero opinar. Puedo comentar el partido, no el gol, la roja o alguna reacción posterior. Prefiero evitarlo», comenzó diciendo, para más tarde entrar de lleno a comentar la jugada que marcó el partido. “Nosotros somos pequeños. No quiero juzgar, porque nos quedaríamos aquí media hora. Sin embargo, una cosa quiero decir: si el árbitro ha decidido bien , entonces nuestro juego, el juego que se ha convertido tantos años, lo que a la gente le encanta, ha cambiado, es otro deporte. No es fútbol, ​​tenemos que encontrar otro nombre, es otro deporte», señaló el entrenador portugués.

Quiso zanjar la polémica señalando que «si el árbitro se equivocó y tuvo que validar ese gol, será el primero en arrepentirse». Buscó zanjar el tema apuntando que «mañana será otro día», pero recordó una vez más que «la Roma es pequeña a los ojos del poder”.

Zaniolo acabó expulsado

Tras volver a señalar que a la Roma no se le trata como al resto de grandes del fútbol italiano, Mourinho comenzó a hablar de la expulsión de Zaniolo, que protestó tras anularle el gol y le dijo al colegiado «qué cojones has pitado». El delantero se quitó su camiseta para celebrar el tanto, lo que le valió la primera amarilla y, tras dirigirse en esos términos al árbitro vio la segunda: «Si Zaniolo jugara con Inter, Juve y Milán, ¿sería la misma situación? ¿Crees que Lautaro Martínez se lleva esa roja en San Siro? Esa roja a Lautaro en San Siro o Chiellini o Zlatan nunca la sacan».

«Esto somos nosotros, somos pequeños. Zaniolo fue expulsado porque le dijo lo mismo a Abisso –el árbitro del partido– tres veces, pero no lo insultó. Abisso me dijo: Zaniolo me dijo 3 veces «que cojones has pitado». No lo envió a ese país y no insultó a su madre. Le dije a Abisso que tenía que entender la frustración y decirle: cállate, yo pité la falta», explicó el técnico.

Acabó con la polémica dejando claro que el árbitro «hizo un buen partido, si se me olvida la última acción». «Quizá se equivocaron los médicos que deciden cómo es el fútbol hoy en día. Quizá no sea culpa suya. No sé si él o los médicos cometieron un error, así que me voy de aquí sin ningún sentimiento negativo con él», ha finalizado el portugués.