Matilde, hija mayor de José Mourinho está de enhorabuena. La joven influencer de 25 años inició su faceta de empresaria en el mundo de la joyería hace unos meses y el comienzo no ha podido ser mejor, pues ha recibido un prestigioso premio en los PJ AWARDS 2021, uno de los eventos más importantes del mundo en el sector de la joyería. El galardón pertenece a la categoría Emerging Jewellery Brand of the Year, es decir, su marca es considerada como una de las top entre las emergentes.

La firma Matilde Jewellery irrumpió en escena hace aproximadamente un año con una gama de joyería sostenible que ha ido creciendo e incluso se ha diversificado con una línea de joyería masculina y y la apertura de su primera tienda física en Londres. Matilde se formó en moda en el London College of Fashion, pero decidió dar el salto como diseñadora de joyas y sus inicios como empresaria están siendo un auténtico éxito.

Matilde no es una desconocida. De hecho, con sus más de 40.000 seguidores en Instagram se le considera una influencer y en Inglaterra es casi una celebrity, codeándose con otros jóvenes famosos como el exintegrante de la boy band One Direction, Liam Payne. La hija del técnico del Tottenham se ha preocupado por su formación y hace algo más de un año se sacó también el título de Máster en Bellas Artes por la Universidad de Buckingham, dando finalmente el salto al mundo del business con esa marca de joyería sostenible.

La joven muestra en sus redes su vida llena de lujos y viajes por el mundo. La mayoría los hace junto a su pareja, el joven Dan Graham, una relación que tiempo atrás no contaba con la aprobación de Mourinho, que con el paso del tiempo fue conociéndolo y acabó aceptándolo.