El partido más esperado de 2023 llega pasados seis meses de calendario, torneos y volteos en el número uno del ranking entre los dos protagonistas de la gran cita. Carlos Alcaraz y Novak Djokovic son los dos mejores tenistas del año y lo han demostrado con creces pese a la inactividad que las lesiones y los problemas extradeportivos del serbio. Ahora, se miden en semifinales de Roland Garros, una final anticipada en la que todo apunta que Alcaraz tendrá el favor del público y también el de algunos de sus colegas de circuito.

Por lo general, Carlos Alcaraz es un jugador que cae muy, muy bien al aficionado, pero también a sus rivales, pese a la irrupción meteórica que ha hecho que algunos de ellos no puedan luchar por los objetivos que se habían marcado como tope. El último en pronunciarse a favor del español fue Stefanos Tsitsipas, quien no lo hizo bajo un prisma sencillo, si no tras caer de forma clara en cuartos de final de Roland Garros.

Preguntado por sus preferencias de cara al duelo que medirá a Carlos Alcaraz y a Novak Djokovic en la siguiente ronda, Tsitsipas dudó en contestar y acabó haciéndolo de forma deslizante pero al mismo dejando claro su candidato. «Yo siempre voy con los más jóvenes», aseveró Stefanos, postulándose del lado de un tenista que ha caído de pie y cuyo juego espectacular y divertido ha calado también en el circuito ATP.

Djokovic es un tenista admirado por la inmensa mayoría de los tenistas, así como también por un importante porcentaje de aficionados, pero su edad, sus numerosos triunfos y su indudable calidad luchan de cara a la opinión pública con una fama de polémico que no le ha ayudado demasiado a la hora de considerarse entre los más queridos. Nole no se calla y opina de todo, es algo polémico sobre la pista y encima, trae consigo una polémica con las vacunas que no habrá sentado bien a todo el mundo.

Alcaraz, un nuevo Nadal

La figura de Carlos Alcaraz es, no en forma pero sí en fondo, similar a la de Rafa Nadal, y esto, más allá del tenis de ambos, es lo que les ha hecho ganarse el respeto en dos etapas diferentes. Carlitos, como Rafa, es un jugador que atrae debido a sus puntazos y a las celebraciones icónicas, pero al mismo tiempo, por el respeto que también tenía su antecesor para con los rivales.

Si hay una pelota dudosa, Alcaraz no duda en pedir consulta del juez de silla o incluso conceder el punto a su rival si así lo cree. Además, y aunque en alguna ocasión ha tenido amagos, el murciano no tira raquetas, ni pelotas, ni discute más de la cuenta con los árbitros. Al fin y al cabo, tiene una educación tenística perfecta y ello, unido a su sonrisa permanente y a un tenis llamado a hacer historia, hace que el favoritismo, salvo en contadísimas excepciones, siempre vaya a estar de su lado si hablamos de compañeros, rivales o público.