Morientes desvela un grave problema de salud: «Estuve cinco días en el hospital con un susto de muerte»

Fernando Morientes desveló un problema de salud que sufrió a lo largo de esta semana y que le mantuvo hospitalizado durante cinco días. El mítico ex delantero de Real Madrid, Valencia y la selección española padeció un trombo pulmonar, una enfermedad que no hizo pública hasta que este sábado en el Tiempo de Juego de la cadena Cope reveló su calvario y cómo todo empezó con un coágulo en la rodilla fruto de sus continuos viajes en avión.

Morientes es embajador de la Liga, una labor que compagina con sus compromisos en la televisión, Movistar +, donde actúa como comentarista de partidos del campeonato doméstico, y también con sus contribuciones en la radio, medio en el que desveló su grave problema de salud en una charla con el periodista Paco González. Sus múltiples trabajos le obligan a hacer desplazamientos en avión de forma diaria y semanal, lo cual fue el origen de su trombo pulmonar.

«Me encontraba mal después de muchos viajes. En la vuelta de Huelva a Madrid me dolía mucho el pecho. Tuve que ir al hospital, mi mujer me obligó, yo no quería. Era un dolor punzante en el pecho, muy localizado y debajo del esternón. Pensaba que era gástrico por un problema de estómago que tengo y me trato», comenzó Morientes en su testimonio acerca de la enfermedad padecida esta última semana.

«Esa noche o esa mañana a las 5:00 horas me fui al hospital y me encontraron las enzimas cardíacas muy altas. Tenía el talón de Aquiles muy alto. No era nada de corazón, vieron un derrame en la pleura y se alarmaron porque podía haber sido algo de pulmones y así fue. Un coágulo que nace en la parte de atrás de la rodilla por tanto tiempo en el aire, parado, en el coche…», añadió.

La dura frase del doctor de Morientes

«Mi sangre se espesó, el trombo subió y provocó un trombo pulmonar. He estado cinco días en el hospital con un susto de muerte para mi familia, para mí también. Pensaba de corazón, no lo era, pero era un tema serio. Se han portado conmigo tremendamente bien. Han dado con el problema, voy a recuperarme 100% de todo. Necesito un poquito de descanso, tranquilidad. Voy a elegir mejor mi vida y mis viajes», confesó Morientes.

«Me hicieron bastantes pruebas. Aun tengo el trombo, me lo están licuando. No puede llegar al cerebro, llega directamente al pulmón. No tenía ganas de decirlo, mucha gente se va a asustar. Es importante decirlo para toda esa gente que viaja habitualmente: no pasa nada por llevar una eparina», prosiguió, antes de desvelar una dura frase de su médico: «El doctor me dijo que esta enfermedad se lleva a mucha gente». «Con el dolor que tenía le intentaba decir a mi mujer que no pasaba nada», finalizó, señalando a su mujer, María Victoria López, como la gran heroína de esta historia.