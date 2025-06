Morata pide perdón por su fallo: «No he tirado bien el penalti, me toca fastidiarme»

Álvaro Morata dio la cara ante los medios de comunicación en la zona mixta del Allianz Arena de Múnich después de que España cayera en la final de la Liga de Naciones ante Portugal por su penalti fallado en la tanda. El capitán y delantero de la selección lamentó su error en el cuarto lanzamiento de los de Luis de la Fuente, pero aseguró también que en estos casos toca «fastidiarse» y «aprender».

«Estoy jodido porque hemos hecho un gran trabajo todos para intentar traer otro título para España y me sabe mal por todos los compañeros porque hemos trabajado duro, pero bueno es parte del fútbol y de la vida», lamentó el capitán de la selección.

«Se lo agradezco al míster como siempre», comentó sobre las palabras de apoyo de De la Fuente en rueda de prensa. «Está claro que no lo he tirado bien, que podía haberlo tirado mejor y no se puede cambiar. Así que igual que me tocó levantar la Eurocopa me toca ahora mismo fastidiarme, irme fastidiado a mi casa y no puedo hacer nada más», añadió.

«Llorar en el césped es imposible que me hayas visto», aclaró. «No he llorado, ganas no me faltaban. Uno tiene que evolucionar en la vida. Estaban mis hijos y mi familia en la grada e igual que hace poco nos tocó ganar hoy me ha tocado fallar un penalti. Otra vez pasar un momento complicado, pero si hay algo en la vida que hacemos las personas es aprender», comentó.

Así fue el fallo de Morata

La final entre España y Portugal se fue a la tanda de penaltis, en la que se decidió el título. Los lusos se lo llevaron después de que Morata fallara su penalti, siendo el único futbolista en no anotar su pena máxima en la tanda. El futbolista del Galatasaray entró en el tramo final de la prórroga, precisamente para lanzar y en el lugar de un especialista como es Mikel Oyarzabal. Diogo Costa adivinó su lanzamiento y permitió a los de Roberto Martínez sumar su segundo título trofeo de este torneo.