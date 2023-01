Monchi la vuelve a liar: bajó al césped al descanso para protestarle al árbitro

Monchi vuelve a las andadas. El director deportivo del Sevilla se puso de nuevo en el foco de la polémica, con su enésima salida de tono. Al término de la primera mitad del Sevilla–Cádiz, clave en la lucha por el descenso, esperó al árbitro del partido en la banda con un enfado más que aparente. Mientras repetía «qué vergüenza, qué vergüenza», esperaba la llegada de Hernández Hernández para replicarle por anular un gol en el descuento de los suyos.

El colegiado canario acudió al VAR con el tiempo ya cumplido para ver la repetición del gol de Lamela. El argentino estaba en fuera de juego posicional y, aunque en ese momento no tocó el balón, intervino en la jugada y lo disputó con Pacha Espino, que acabó por los suelos. Hernández Hernández entendió a buen criterio que el tanto no debía subir al marcador, lo que provocó la ira de Monchi, que esperaba en la banda.

Protestas y patada a una botella.

El enfado de Monchi a pie de césped. #LaCasaDelFútbol https://t.co/HL0g1TJLLA pic.twitter.com/y404LZUNrv — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) January 21, 2023

El director deportivo del Sevilla esperaba visiblemente enfadado a que los jugadores y el colegiado abandonaran el terreno de juego. Mientras tanto, pedía explicaciones al asistente y al cuarto árbitro. Llegó a girarse y pegarle una patada a una botella que se encontró a su paso, mostrando su rabia, antes de abandonar el terreno de juego, rumbo a los vestuarios.

La tensión era máxima en el Sánchez Pizjuán, y no es para menos. El conjunto hispalense llegaba al partido hundido en la tabla, en penúltima posición, sólo por delante del Elche, que tiene cinco puntos. Se medían al equipo que estaba inmediatamente por encima de ellos, el Cádiz, con sólo un punto de ventaja, por lo que la impotencia sevillista no podía ser mayor al no poder hacerle un gol al equipo de Sergio González.