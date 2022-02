Corría el ecuador del tercer cuarto y Los Angeles Lakers perdían por 19 puntos en casa ante un rival directo en la Conferencia Oeste, New Orleans Pelicans. LeBron James estaba posteando de espaldas cuando se sacó un pase hacia el otro extremo del ataque. El balón se fue directamente fuera sin remota posibilidad de que ningún compañero lo atrapara antes. La afición angelina, harta por la nefanda trayectoria del equipo, la tomó con su estrella, que fue abucheada.

Ese gesto insólito gesto de protesta sintetiza los malos tiempos que atraviesa una de las grandes franquicias históricas de la NBA. Hace apenas un año y medio, conquistaba el decimoséptimo anillo de su historia. Ahora, es un equipo a la deriva que ha encajado siete victorias en sus diez últimos partidos, se sigue hundiendo en su balance negativo (27-33) y empieza a ver cómo peligra de verdad su presencia en los playoffs.

Lakers fans are fed up and booing end of the 3rd quarter pic.twitter.com/xQdGVtp054

— Ted Budd 🏀🏈 (@TedBuddy8) February 28, 2022