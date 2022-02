Stephen Curry fue el gran protagonista del NBA All Star 2022 con sus 50 puntos y 16 triples anotados, en un encuentro que se decidió con la canasta ganadora de LeBron James para dar la victoria a su equipo frente al equipo Durant (163-160). En la gran cita de las estrellas se rindió también homenaje a las grandes leyendas de este deporte como Kobe Bryant, Michael Jordan o Shaquille O’Neal, aprovechando la celebración del 75º aniversario de la Liga americana de baloncesto.

El equipo capitaneado por LeBron James se llevó la victoria ante el equipo Durant por 163-160, con una magistral exhibición de Stephen Curry, quien en la jornada anterior había tendido que soportar los pitidos de la grada. El base de los Warriors se salió con su actuación con 50 puntos y 16 triples anotados, a sólo dos puntos de igualar el récord de Anthony Davis. Esos números le valieron para ganar su primer MVP del All Star en su carrera y convertirse en el tercer jugador más veterano que lo alcanza tras Michael Jordan y Shaquille O’Neal.

#TeamLeBron WINS the 2022 #NBAAllStar Game! They earn a total of $450,000 for Kent State I Promise Scholars Program, while #TeamDurant earns $300,000 for Greater Cleveland Food Bank.#KiaAllStarMVP Stephen Curry set an All-Star Game record with 16 THREES! pic.twitter.com/0TXIBiMjin

— NBA (@NBA) February 21, 2022