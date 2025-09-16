Los Molinos se convierte en la casa del voleibol madrileño con la presentación de la Copa Comunidad de Madrid 2025

El Ayuntamiento de Los Molinos ha acogido este martes la presentación oficial de la Copa Comunidad de Madrid de Voleibol 2025, una edición única en la que, por primera vez, las categorías femenina y masculina se disputarán de forma conjunta en un mismo fin de semana y en una misma sede.

El acto contó con la participación de Pedro Gironés, presidente de la Federación de Madrid de Voleibol (FMVB); Juan Luis Mateo, presidente del CV Collado Villalba; y Antonio Coello, alcalde de Los Molinos.

Durante su intervención, Gironés destacó la importancia de esta edición subrayando que “estamos ante el evento más importante de voleibol en la Comunidad de Madrid”. El presidente de la FMVB mostró también su satisfacción porque “Los Molinos sea la casa del voleibol madrileño” y aseguró que, “teníamos la necesidad y la voluntad de poder hacer conjuntamente las dos copas y se puso manos a la obra entre todos”.

Por su parte, Juan Luis Mateo expresó la ilusión del club anfitrión, el CV Collado Villalba, al afirmar que “en un club familiar como es el nuestro no podemos estar más entusiasmados con la idea de poder organizar esta Copa de Madrid”.

Asimismo, reconoció que el camino no estuvo exento de retos, pero resaltó que “el buen hacer tanto del Ayuntamiento como de la Federación han hecho posible que hoy estemos aquí celebrando este acto con la máxima ilusión”.

El alcalde de Los Molinos, Antonio Coello, quiso agradecer la confianza depositada en el municipio, señalando que “a veces el destino te brinda estas oportunidades y nosotros estamos encantadísimos de poder ir de la mano en esta organización”.

Además, subrayó la relevancia que tiene para una localidad de menos de 5.000 habitantes albergar un evento de esta magnitud: “agradeceros de verdad, de todo corazón, que nos deis la oportunidad de tener un evento como este”.

La Copa Comunidad de Madrid de Voleibol 2025 se disputará los días 20 y 21 de septiembre, reuniendo a 23 equipos madrileños de categoría nacional y Superliga. Será un fin de semana histórico en el que Los Molinos se convertirá en el epicentro del voleibol regional, ofreciendo a la afición un espectáculo único.