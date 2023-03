La modelo que asegura que se acostó con Cristiano cuenta todos los detalles de su encuentro sexual

Hace unos días, una modelo venezolana llamada Georgilaya aseguraba que se había acostado con Cristiano Ronaldo, algo que desde el entorno del portugués desmentían tajantemente. Ahora, la influencer ha ido más allá y ha hablado claro de lo sucedido en televisión, concretamente en el programa Socialité, donde ha detallado cómo fue su supuesto encuentro con el futbolista portugués del Al Nassr.

Según Georgilaya, Cristiano Ronaldo se encontraba concentrado con la selección de Portugal en un hotel hace aproximadamente un año. En ese mismo hotel se alojaba Georgilaya en compañía de su marido, y ocurrió esto: «Nos lo encontramos en el lobby del hotel y me hice una foto con él, le dije que quería una camiseta firmada por él para mi hijo que se llama Cristiano precisamente por lo fanáticos que somos de él, nos intercambiamos los teléfonos (…) Al día siguiente Cristiano me llamó y me preguntó si estaba en el hotel, le dije que sí, que estaba en lobby del hotel y me dijo que quedáramos en mi habitación».

«Tuvimos sexo», cuenta

La venezolana cuenta que se dirigió a su habitación dejando a su marido en el lobby del hotel. «Mi marido pensaba que subía solo a que me firmara la camiseta, y en realidad yo iba a eso, pero ocurrió lo que ocurrió». Georgilaya asegura que, después de tres minutos de conversación, mantuvieron relaciones sexuales: «Tuvimos sexo, me firmó la camiseta y me regaló tres entradas para un partido».

Georgilaya decidió contarle a su marido lo ocurrido porque se sentía mal por haberle sido infiel con Cristiano: «Es algo que nunca me había pasado, yo nunca le había sido infiel, así que imagínate cuando le cuento que encima ha sido con Cristiano». La modelo reconoce que su marido terminó por perdonarla y está incluso dispuesto a ayudarla si el luso toma medidas legales enseñando unos mensajes que tendría de Cristiano Ronaldo en su teléfono móvil.