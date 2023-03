Demandas, perplejidad y luz de gas: las reacciones a la doble infidelidad de Cristiano en su familia

Es la mujer de la que todos hablan. Georgilaya es una creadora de contenidos para adultos que está poniendo en un aprieto a Cristiano Ronaldo. Al menos así lo interpretan en Portugal. Desde que en el pasado martes la voluptuosa venezolana se diera a conocer que las noticias no han cesado: «No lo hago por dinero. Lo hago para que otras chicas no se dejen seducir por hombres poderosos. No fui forzada ni obligada, pero me sentí manipulada. Lo he pasado muy mal en estos meses». Según la misma, su encuentro furtivo de tan solo 5 minutos tuvo lugar en el Hotel Solverde de Espinho, Portugal, donde la Selección Portuguesa de Futbol se alojaba en preparación para el Mundial de Qatar. El testimonio en sí ya levantó ampollas. Sin embargo, lo que más ha destacado es la fecha: 25 de marzo de 2022. Por aquel entonces, Georgina Rodríguez, actual pareja del jugador, estaba embarazada de gemelos. ¿Pero, qué hay de cierto en toda esta historia? LOOK tiene todas las claves del caso y las reacciones de los protagonistas.

El escándalo saltó a la palestra el pasado martes 28 de febrero. La cadena de televisión portuguesa CMTV había tenido acceso al testimonio de la influencer latina en el que relataba con pelos y señales todos los entresijos del encuentro amoroso con el crack. Desde entonces el espacio ‘Jornal da Meia Noite’ ha ido dando novedades paso a paso. En la noche del jueves el periodista Nuno Sousa Moreira sorprendió a la audiencia de la cadena- es el canal de información más visto por los portugueses- con un alegado intercambio de mensajes entre Victor Emanuel, marido de Gerogilaya y Cristiano: «Cris, soy Victor. Tenemos que hablar. Llevo meses sufriendo», a lo que supuestamente el futbolista había contestado: «Todo está en manos de mis abogados y de la policía. Los vídeos y las fotos». El marido humillado contestó: «Cuéntale también a la policía lo que le hiciste a mi mujer». Parece que el jugador no está dispuesto a que su nombre se vea involucrado una vez más en un caso con tintes sexuales y va a por todas. El hombre que ha hecho de su silencio un valor al alza, podría esta vez decir «¡basta!» en los tribunales.

El extraño silencio de la familia de Ronaldo

Sin embargo, hay algo que chirría en todo esta historia. La prensa del país vecino ha salido en trompa a defender el que es a día de hoy su mayor símbolo nacional. Más incluso que su familia. El clan Aveiro, siempre tan efusivo en las redes sociales cuando se trata de defender a su «gallina de los huevos de oro», ha permanecido hasta el momento en un misterioso silencio. También Georgina Rodríguez. La novia del futbolista sigue dedicada a su familia y a sus compromisos publicitarios. Nada parece alterar la paz y la armonía de la pareja. Según ha podido saber LOOK en exclusiva, Gio no le ha dado mayor transcendencia: «No se cree ni una palabra de esa señora. Está muy tranquila, confía mucho en Cris. Cree que es una oportunista más y que no será la última». Lo que queda por resolver en todo este caso es lo que ha movido a la supuesta amante del jugador a hablar de todo esto ahora: «No lo hice antes porque su novia estaba embarazada. Por respeto. No lo hago ni por fama ni por dinero. Lo hago para que otras mujeres no caigan en mi mismo error». La prensa lusa, sin embargo, ve fuego amigo por detrás de todo este culebrón: «¿A quien beneficia todo esto?. ¿Quién está detrás de esta información?. A quien quieren perjudicar realmente: ¿A Cristiano o a Georgina?», se pregunta Maya, la famosa presentadora de la cadena. Preguntas que de momento no han obtenido respuesta. Lo que está claro es que todo apunta que al menos esta vez, CR7 no lo va a dejar pasar y se verán en los tribunales.