El Mundial de Qatar está a punto de vivir sus últimos momentos un mes después de su polémico arranque. Este domingo se disputa su final a las 16.00 horas, el broche a un acontecimiento de importancia planetaria ha globalizado la atención mediática durante las últimas cuatro semanas y no es para menos puesto que se celebra cada cuatro años. Los mejores futbolistas del mundo han comparecido sobre el césped con la ilusión de conseguir levantar el trofeo más deseado. En esta ocasión se ha hablado y escrito mucho por el hecho de celebrarse en un país con una política de derechos humanos tan restrictiva, un acalorado debate entre partidarios y detractores que bien es cierto se ha ido suavizando con el paso de los días. Sea como fuere, el Mundial nos deja historias que bien merece la pena ser contadas y que tienen al amor como hilo conductor entre todas ellas, cada una a su manera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo)

De las 32 selecciones que han participado, una que ha tenido un papel clave ha sido Argentina. Liderados por su capitán, Leo Messi, la albiceleste partía como una de las favoritas a alzarse con el título y no ha sucumbido ante las altas expectativas. Pese a su sorprendente derrota en el debut ante Arabia Saudí, los argentinos se repusieron hasta llegar a la final del torneo con Messi como estrella. Su mujer y sus hijos estuvieron en Qatar arropándolo durante todo el Mundial y parecen haber sido talismanes. Antonela Roccuzzo ha disfrutado de lo lindo como una hincha más de cada partido, no exenta de sufrimiento cuando las cosas no iban bien.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio)

No es portuguesa pero como si lo fuera. Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo han protagonizo otro de los idilios amorosos de este torneo. La española se desplazó junto a su grupo de amigas Las queridas hasta Oriente Medio para estar junto al delantero de Portugal. Era una cita clave para él ya que era el último Mundial que jugaba en su carrera y tenía la ilusión de salir campeón por vez primera con su país. Un deseo que cayó en saco roto y acabó en un baño de lágrimas de Cristiano. Muy dolida por las suplencias de su novio tras los problemas con su entrenador, Georgina sacó las garras para defender a su chico y dio su opinión abierta: «Hoy tu amigo y entrenador decidió mal. Ese amigo para el que tantas palabras de admiración y respeto tienes. El mismo que al meterte en el juego, vio cómo cambió todo, pero ya era tarde. No se puede subestimar al mejor jugador del mundo, tu arma más poderosa. Tampoco se puede sacar la cara por alguien que no lo merece. La vida nos da lecciones. Hoy no hemos perdido, hemos aprendido. @Cristiano». Unas palabras que levantaron mucho revuelo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alice Campello Morata (@alicecampello)

Ha sido un Mundial de contraste emocional también para Alice Campello. La italiana aprovechó la ausencia de su país para animar a la España de su amado Álvaro Morata. Un cita a la que llegó embarazada del cuarto hijo junto al delantero de la Selección Española pero que se saldó con una gran tristeza cuando España cayó eliminada por sorpresa ante la combativa Marruecos, en octavos de final. Igual sentimiento que Alice tuvieron el resto de parejas de los jugadores del combinado dirigido por Luis Enrique. Muchas estuvieron en Qatar pero su presencia no se tradujo en buena fortuna.

Dentro de la plantilla española también ha sido un Mundial importante para Sandra Garal y Marco Asensio. Los dos contraerán matrimonio próximamente y, aunque les hubiera gustado salir campeones, han podido disfrutarlo juntos.