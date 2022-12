Portugal ha dicho adiós a su participación en el Mundial de Qatar. El equipo nacional de nuestro país vecino ha sido eliminad tras su encuentro con Marruecos por un gol a cero. Sin duda, un duro golpe para el conjunto, pero, especialmente, para Cristiano Ronaldo ya que, para él, esta ha sido, probablemente, su última Copa del Mundo.

Entre lágrimas y con el rostro casi desencajado, el deportista fue captado por las cámaras de televisión de camino a los vestuarios, cuando el árbitro marcó el final del partido y se confirmó la eliminación de Portugal. A pesar de que cuenta con un impresionante palmarés, a sus 37 años, a Ronaldo se le escapaba ante sus ojos la última oportunidad de ser campeón del mundo.

El papel de Cristiano Ronaldo a lo largo de esta competición ha sido muy comentado, ya que también en este último partido contra Marruecos, el seleccionador Fernando Santos le mantuvo como suplente, fuera de la alineación principal en el tramo más importante, por segunda vez seguida. Un revés para el astro sobre el que su pareja, Georgina Rodríguez, no ha dudado en mostrar su malestar con un ataque directo hacia el seleccionador.

Lo ha hecho a través de los stories de su cuenta de Instagram, donde ha compartido un contundente mensaje: «Hoy tu amigo y entrenador decidió mal. Ese amigo para el que tantas palabras de admiración y respeto tienes. El mismo que al meterte en el juego, vio cómo cambió todo, pero ya era tarde. No se puede subestimar al mejor jugador del mundo, tu arma más poderosa. Tampoco se puede sacar la cara por alguien que no lo merece. La vida nos da lecciones. Hoy no hemos perdido, hemos aprendido. @Cristiano. Te admiramos», ha escrito la española sobre una fotografía en la que se ve al futbolista con la equipación portuguesa.

Desde el principio, la española compartió con sus seguidores su malestar por no ver a Ronaldo en el once inicial ante Suiza: «Qué pena no haber podido disfrutar del mejor jugador del mundo durante 90 minutos. La afición no ha parado de reclamarte y gritar tu nombre», aunque no perdió la esperanza en que esto pudiera cambiar. «Ojalá que Dios y tu querido amigo Fernando sigáis de la mano y nos hagáis vibrar una noche más».

Finalmente, no ha sido así, y el astro portugués vuelve a casa con una desilusión. Por ahora, Cristiano Ronaldo no se ha pronunciado sobre este varapalo, aunque su cara tras el final del último encuentro habla por sí sola. Ahora solo queda esperar a ver cuáles son los próximos pasos del futbolista y su familia, tras unos meses que para él han sido más que complicados en todos los ámbitos, tanto en el personal como en el profesional.