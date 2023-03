Parece que el mundo del fútbol no está atravesando su mejor momento. Mientras Dani Alves continúa en prisión a esperas de esclarecer los hechos que le vinculan con una violación y Achraf Hakimi está presuntamente siendo investigado por el mismo delito sexual, acaba de salir a la luz que Cristiano Ronaldo podría haberle sido infiel a Georgina Rodríguez con una conocida PlayBoy.

Daniella Chávez, modelo e influencer, ha compartido una serie de tuits en los que deja entrever que el astro portugués tuvo relaciones con ella cuando ya estaba con su actual pareja. «Si alguien tiene sexo con otra persona que no es su pareja pero es libre de mente y cuerpo sin dar explicaciones, ¿eso es infidelidad? ¿Entonces con Cristiano somos infieles? Solo fue sex, el sex libre también existe», dijo. Unas palabras que no tardaron en hacerse virales y que fueron de lo más cuestionadas por los seguidores del futbolista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Daniella Chávez (@daniellachavezofficial)

En ese momento, la modelo volvió a pronunciarse en la red para echar más leña al fuego: «Tengo hasta video, pero no se puede subir, porque es su privacidad y estamos sin ropa». Al parecer, ya se especuló con anterioridad esta presunta relación, pero ella misma se encargó de desmentirla. Ahora, parece que la conocida figura de OnlyFans ha querido contar su verdad: «Siempre lo negué, inventé mucho para zafar de eso, pero no puedo más».

Después de que muchos medios portugueses se hicieran eco de la noticia y la información no tardase en llegar a España, la influencer ha decidido borrar todo rastro de sus palabras en Twitter y alejarse del foco mediático. Si bien el portugués no se ha pronunciado por el momento, la preocupación de los fans por Georgina Rodríguez ha ido en aumento. Y es que, es ahora más que nunca cuando todos los futbolistas están en el punto de mira, pues no dejan de salir informaciones que no les dejan en buen lugar.

Por su parte, Gio -como se hace llamar de forma cariñosa- ha guardado silencio como ya acostumbra a hacer. Tras salir la noticia a la luz, la empresaria tan solo ha dado señales en la red para promocionar el estreno de la segunda parte de su documental en Netflix. Será el 24 de marzo cuando la novia de Cristiano Ronaldo vuelva a la pequeña pantalla para relatar, entre otros aspectos de su vida, la trágica pérdida de su bebé. Hasta entonces, silencio absoluto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio)

Pero esta no es la única noticia que ha salpicado al astro portugués. La bloguera Georgilaya también ha alzado la voz para confesar que el futbolista también habría tenido un affaire con ella el 25 de marzo del año pasado. La venezolana aseguró que Cristiano le envió un mensaje de texto en el que la invitó a la habitación de su hotel, después de haberse hecho unos selfies juntos. «Cuando leí el mensaje pensé si acudía, simplemente hablaríamos, nos conoceríamos mejor, tal vez podría obtener algunas fotos más. No pensé que, en esa situación, habría sexo. El hecho es que sucedió», ha confesado la influencer para The Sun.

«Fue consentido por mi parte, pero a pesar de eso me sentí manipulada por la fama y el poder de Cristiano Ronaldo», sentenció. Tras esto, el portavoz del futbolista salió en su defensa alegando que estas afirmaciones eran «falsas y difamatorias». Pero de nuevo, ni rastro del astro portugués.