Daniella Chávez y Georgilaya eran absolutas desconocidas en nuestro país hasta hace unas horas. Sin embargo, han dado un salto mediático sin parangón al postularse como dos mujeres con las que Cristiano Ronaldo habría sido infiel a Georgina Rodríguez. Al menos, eso es lo que sostienen ambas.

La primera es una reconocida modelo Playboy defensora del amor sin censura: «Si alguien tiene sexo con otra persona que no es su pareja pero es libre de mente y cuerpo sin dar explicaciones, ¿eso es infidelidad? ¿Entonces con Cristiano somos infieles? Solo fue sex, el sex libre también existe (…) Tengo hasta video, pero no se puede subir, porque es su privacidad y estamos sin ropa».

De hecho, en una entrevista anterior con el rotativo británico The Sun, Daniella Chávez comentó que «Cris [Cristiano Ronaldo] era muy tímido al principio, pero cuando tomó confianza era todo un galán, aunque algo temeroso. Él me encantaba, pero la idea era no demostrárselo. Quizás sólo busqué darme un gusto y tener sexo con él».

No ha sido la única mujer en subirse a este jugoso ‘carro’. La influencer venezolana Georgilaya también ha asomado la patita para sacar a la luz que mantuvo un encuentro íntimo con Cristiano Ronaldo, en el hotel Solverde en Vila Nova de Gaia, una ciudad al norte de Portugal, en marzo de 2021. La venezolana aseguró que Cristiano le envió un mensaje de texto en el que la invitó a la habitación de su hotel, después de haberse hecho unos selfies juntos. «Cuando leí el mensaje pensé si acudía, simplemente hablaríamos, nos conoceríamos mejor, tal vez podría obtener algunas fotos más. No pensé que, en esa situación, habría sexo. Pero el hecho es que sucedió», ha relatado la latinoamericana para The Sun.

Georgilaya se caracteriza por ser una creadora de contenido de alto voltaje en sus redes sociales. Sólo en Instagram acumula más de 190.000 seguidores. Mientras tanto, Cristiano Ronaldo ha negado rotundamente esta información, asegurando que es «falsa y difamatoria», amenazando con emprender medidas legales.

Las otras ‘amantes’ de Cristiano Ronaldo

El ex jugador del Real Madrid ha tenido que acostumbrarse a lidiar con rumores de infidelidad a sus parejas. Es habitual que cada X tiempo le salgan amantes que dicen haber mantenido relaciones con él. Durante su periplo junto a la rusa Irina Shayk, un medio muy afín a su círculo, el Correio da Manha, le relacionó con Malena Costa, la modelo española y novia de Mario Suárez; y también con Samira Salomé, una extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa.

Otras ‘novias’ que se le han atribuido a Cristiano Ronaldo, han sido:

Jordana Jardel



Merche Romero



Gemma Atkinson