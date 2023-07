Mo Katir pulveriza el récord de Europa en 5.000 metros

Mohamed Katir ha batido el récord de Europa de 5.000 metros este viernes tras acabar cuarto en Mónaco, novena prueba de la Diamond League. El atleta español llegaba al Principado con un único objetivo, batir el récord de Europa, y lo ha conseguido. «Venía aquí a por el récord de Europa, así que me voy contento», aseguró el nuevo plusmarquista europeo.

Parecía imposible batir los 12:48.45 que estableció el noruego Jakob Ingrebrigsten en Florencia 2021, pero Katir llegaba a Mónaco con el objetivo de superarlo y lo hizo por apenas tres segundos (12:45.01), rebajando así el tiempo en 3,44 la anterior plusmarca del Viejo Continente. El español ya poseía el récord de lo 3.000 metros y ahora se ha hecho también con el de los 5.000.

Mo Katir peleó hasta el final por la victoria pero no pudo contra los etíopes que coparon las tres primeras plazas. Tras este éxito, el español ya se ha fijado su siguiente objetivo y avisa que irá a por todas en el campeonato del mundo que se disputa en el mes de agosto de este año en Budapest. «Venía aquí a por el récord de Europa, así que me voy contento… El campeonato de España me lo voy a tomar como clasificación. Pero donde hay que hablar es en el Mundial de Budapest, ese es el gran objetivo», aseguró.

Katir siguió la estela del tridente etíope que se impuso en la prestigiosa cita disputada en el Principado en el Estadio Luis II. El español, plata y bronce en el Europeo y Mundial de 2022 en 5.000 y 1.500 metros, terminó cuarto y batió por tres segundos la marca de la gran mediofondista noruego Jakob Ingebrigtsen. El etíope Hagos Gebrhiwet ganó la carrera con su mejor marca personal (12:42.18), por delante de sus compatriotas Berihu Aregawi y Telahun Haile Bekele.