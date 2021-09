El Atlético de Madrid regresa a Milán en un partido de Champions League. San Siro será el escenario del partido de la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions League del cuadro B. Los colchoneros vuelven a ese estadio donde perdieron la final del torneo en 2016 y ahora vivirán otro partido a vida o muerte para intentar sacar tres puntos que le faciliten la pelea por estar en los octavos de final de la máxima competición continental.

Después de no pasar del 0-0 frente al Oporto en el Metropolitano hace dos semanas en la jornada 1, el Atlético necesita ganar en San Siro al Milan. Tanto madrileños como italianos quedaron encuadrados en el grupo de la muerte donde también están los lusos y el Liverpool y de Jürgen Klopp. Los lombardos cayeron frente a los británicos, por lo que actualmente ocupan el farolillo rojo del cuadro.

El Atlético viaja a Milán con grandes dudas. Los hombres del Cholo Simeone no están ofreciendo su mejor nivel en este arranque de Liga, aunque están ahí a tres puntos del liderato. En la última jornada cayeron derrotados ante el Alavés, que no había logrado ganar hasta que se cruzaron con los rojiblancos. Los resultados de los colchoneros han ido saliendo hacia adelante, pero el juego está dejando muchas dudas en el equipo que es vigente campeón del campeonato doméstico y que quiere lograr de una vez por todas la Champions League.

Pero si recordamos esa fatídica noche que los colchoneros vivieron en Milan, también habría que recordar lo que sucedió en 2014 en los octavos de final. Cierto es que ya no es ese Milan, pero los rojiblancos también recuerdan a Muntari y su prepotencia al querer al Atlético en esa ronda por ser «el rival más débil». Los del Cholo Simeone le callaron como silenciaron a todo San Siro cuando ganaron en la ida por 0-1 con un gol de Diego Costa antes de terminar de acabar con el Milan en la vuelta en el mágico Vicente Calderón con un contundente 4-1.

Y es que los colchoneros tienen la mejor plantilla de su historia y eso quieren trasladarlo ahora a la Champions League. Uno de los focos estarán puestos en un Antoine Griezmann que apunta al banquillo en San Siro. El delantero francés no ha terminado de vivir su mejor regreso y hay dos datos que alarman: no ha conseguido disparar a puerta y que cuando el de Macon ha estado sobre el verde el Atlético no ha logrado marcar ni un gol.

Su puesto lo ocupará Ángel Correa, que ha hecho méritos más que suficientes para dejar de ser ese revulsivo que acostumbraba a ser. El delantero argentino estará acompañado en ataque por Luis Suárez y tendrá como guardaespaldas a Koke, que volvería al once, Kondogbia y Marcos Llorente. El Cholo Simeone sigue sin poder contar con Stefan Savic, al que le restarán dos partidos de sanción tras el choque ante el Milan. En su lugar, Felipe, Giménez y Hermoso. Trippier y Carrasco estarán en los carriles y en la portería, Jan Oblak.

El Milan, un gigante que ha despertado

Delante estará un Milan bien diferente a aquel de 2014. El gigante dormido ha vuelto a despertar y bajo las órdenes de Stefano Pioli han comenzado a vivir una nueva época ilusionante. Ya el curso pasado comenzaron a dejar pinceladas y acabaron siendo subcampeones por detrás del Inter en una Serie A que llevaba dominando la Juventus durante años.

Por otro lado hay que hacer mención al crecimiento y gran nivel que están ofreciendo algunos de los futbolistas claves en este Milan. Uno de ellos es Brahim Díaz, que está desplegando su mejor fútbol llamando la atención de todo el viejo continente y, sobre todo, del Real Madrid, equipo que es propietario de sus derechos. También hay otro viejo conocido del Atlético que está siendo un puñal por la banda izquierda y que amenaza a Trippier: Theo Hernández.

Con Ibrahimovic lesionado, Ante Rebic apunta a ser el referente arriba de Stefano Pioli en San Siro. Por detrás estará Brahim Díaz en la mediapunta, Rafael Leao se moverá en la banda izquierda y Saelemaekers en el costado opuesto. Kessié y Tonali formarán la pareja en el mediocentro y en la defensa de cuatro jugarán Calabria, Tomori, Kjaer y Theo Hernández. En la portería, Maignan, que es el reemplazo de un Donnarumma que ahora es jugador del PSG.