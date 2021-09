Antoine Griezmann está desaparecido. El francés regresó al Atlético en el tiempo de descuento del mercado de fichajes para poner la guinda al proyecto del club colchonero. Los aficionados tienen muchas esperanzas puestas en él porque saben el jugador que es. Sin embargo, los números retratan al ex del Barcelona. Simeone le mima y le da confianza para intentar recuperarle, pero el delantero no responde.

Ha disputado un total de cinco partidos (cuatro de Liga y uno de Champions) con la elástica rojiblanca desde su llegada, y por el momento no hay ni rastro del jugador que era cuando se fue al Barça en 2019. Antoine ha pasado sin pena ni gloria por el Atleti. En los cinco encuentros que ha disputado hasta ahora no sólo no ha marcado ni un gol ni ha asistido a algún compañero, sino que ni tan siquiera ha disparado entre los tres palos. Los números son preocupantes.

No será porque Simeone no le da minutos. El Cholo tiene muchas esperanzas puestas en él y confía en recuperar al Antoine de su primera etapa en el Atleti. Ese jugador letal de cara a gol, que presionaba como el que más y sobre el que giraba el juego del cuadro rojiblanco. Ese estilo le llevó a ser uno de los mejores delanteros del mundo, llegando a alcanzar el podio del Balón de Oro en 2016 y 2018. Aunque a día de hoy no hay ni rastro de aquel futbolista.

Además de que no marca ni asiste ni tira a puerta, el francés apenas interviene en el juego del equipo. El técnico ha apostado por él de inicio en los cuatro partidos ligueros que ha disputado, mientras que en Champions ante el Oporto entró en la segunda mitad como el primer cambio. Pero Griezmann no responde. En su primera etapa era un futbolista clave en ataque, especialmente a la hora de recuperar balones, pero ahora apenas ayuda en esa faceta.

Griezmann no se encuentra

Según los datos de SofaScore apenas hace un regate por partido, recibe una falta por encuentro y sólo ha recuperado seis balones. Ya ni siquiera es ese jugador que incomodaba al rival en la presión tras pérdida o en la salida de balón del rival. Antoine está a años luz de ser el que era en su primera etapa en el Atlético. El club también ha crecido y el juego ya no gira en torno a él. Tiene grandes futbolistas en todas las demarcaciones, especialmente en la zona ofensiva.

Griezmann ya no es la referencia en ataque como lo era cuando se fue. No termina de adaptarse a la dinámica del equipo y a su nuevo rol. El francés anda desaparecido por completo y su problema es un misterio. Nadie sabe qué le pasa, Simeone apuesta una y otra vez por él pese a que el jugador no responde en el campo. Han pasado cinco partidos y ni siquiera ha dejado algún destello o alguna muestra de mejoría. Está estancado y la gran pregunta que se hacen los aficionados es ¿volverá a ser el de antes?