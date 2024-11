Los métodos de la ‘trama Tebas’: «A Camps le habría dado con un cenicero en la cabeza, es otro gilipollas»

Gerardo González Otero es el brazo ejecutor de la trama de Tebas que se encargó de trazar un plan muy bien pensado durante meses para abrir un caso Supercopa- que investiga las comisiones cobradas por el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudí- ahora en punto muerto y acabar con Luis Rubiales como presidente de la Real Federación Española de Fútbol. La mano derecha del presidente de la Liga tenía unos métodos muy discutibles, con comentarios llenos de odio e incluso con amenazas.

La marioneta de Javier Tebas, Gerardo González Otero, fue grabado en varias conversaciones intentando reclutar a Miguel García Caba, ex empleado de la Federación, semanas y días antes del 28 de mayo de 2022, día en el que el presidente de la Liga se reunió con Otero y Caba para pedirle «munición, papeles y contratos» al ex trabajador de la Federación en aquel año.

En estas conversaciones desveladas por OKDIARIO en exclusiva, Gerardo González Otero manifiesta una clara amenaza al ex secretario de la Real Federación Española de Fútbol en ese momento (2022), Andreu Camps. Una trama mafiosa que usaba unos métodos lamentables y que ahora salen a la luz gracias a este periódico. Todo lo que Otero le fue contando a Caba en aquellas conversaciones, sobre su plan para acabar con Rubiales, ha ocurrido.

«Yo no lo entiendo porque me iría llorando. Bueno, yo a lo mejor no me iría llorando, me iría arrepentido porque le habría dado en este caso al Camps (sobre Andreu Camps) con un cenicero en la cabeza porque es otro gilipollas y otro talibán de mierda al lado de esos hijos de puta…», le señala González Otero a García Caba lleno de odio por teléfono. Una amenaza que demuestra los métodos de esta mafiosa trama de Tebas.

Andreu Camps fue el secretario general de la Real Federación Española de Fútbol en la época de Luis Rubiales. Elegido en su cargo en 2018 con la entrada del granadino en la presidencia federativa. El directivo catalán quedó señalado por enviar una carta a la UEFA para que defendiese al ex presidente de la RFEF tras el beso a Jenni Hermoso pidiendo protección ante la intervención del Gobierno en el caso. Fue cesado de su cargo en septiembre de 2023.

Gerardo González Otero, número 2º de Javier Tebas en esta trama para acabar con Luis Rubiales (Tebasgate), quería acabar con todo el rubialismo. Andreu Camps era otro de sus objetivos, al igual que Tomás González Cueto. «Por ejemplo, la posición de tíos que dicen y presumen como Tomás González Cueto y demás… alguien le tiene que parar los pies a Luis Rubiales», le decía Otero a Caba en estas grabaciones del año 2022.

Audio de Gerardo González Otero

Gerardo González Otero.- Yo no lo entiendo porque me iría llorando. Bueno, yo a lo mejor no me iría llorando, me iría arrepentido porque le habría dado en este caso al Camps (sobre Andreu Camps) con un cenicero en la cabeza porque es otro gilipollas y otro talibán de mierda al lado de esos hijos de puta…