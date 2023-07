Messi ya gobierna en Miami: doblete y goleada del Inter

Segundo partido de Leo Messi en Estados Unidos y actuación estelar del argentino. Partiendo como titular y con el brazalete de capitán, solo necesitó 20 minutos para anotar un doblete y encarrilar la goleada frente al Atlanta United (4-0) que clasificó a su equipo para los dieciseisavos de final de la Leagues Cup.

Liderado por el genio de Rosario, titular por primera vez en Miami, el Inter goleó a un rival impotente y puede soñar en grande en este torneo que reúne durante un mes a los equipos de la MLS (Estados Unidos y Canadá) y la liga mexicana. La ‘Pulga’ apenas lleva una semana entrenando en Florida, pero junto con Sergio Busquets ya han revolucionado a su nuevo equipo. Un lujo para el entrenador argentino Gerardo Martino.

Los dos ex compañeros del Barcelona le han dado pausa y sentido al juego de su nuevo equipo. De su mano el Inter Miami puede crecer. «Tenemos que aprender a tener posesiones largas, a tener el balón, a crear oportunidades, pero creo que estamos en el camino correcto», dijo Busquets a la prensa después del partido.

Busquets 🤝 Messi

Messi puts us in the lead early with his second goal for the Club 👏👏#MIAvATL | 1-0 | 📺#MLSSeasonPass on @AppleTV: https://t.co/JZtEpe9Hfa pic.twitter.com/GKujBMsW1V

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 25, 2023