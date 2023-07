El error épico de la MLS: confunde a Busquets con Arbeloa en su presentación con el Inter Miami

Sergio Busquets fue presentado este domingo como nuevo jugador del Inter Miami en el día de puesta en escena de Leo Messi y la MLS cometió un error que está dando la vuelta al mundo. Y es que la liga americana confundió al ex del Barcelona con Álvaro Arbeloa al presentar todos los títulos del centrocampista tanto con el conjunto culé como con la selección.

«Lo único que hace es ganar», escribió la cuenta oficial de la Major League Soccer en las redes sociales a la vez que adjuntaba una foto de Álvaro Arbeloa besando la Copa del Mundo y todo los títulos que ha ganado Busquets a lo largo de su carrera.

MLS announced the arrival of Sergio Busquets with a picture of Álvaro Arbeloa on Twitter. 😬😅 pic.twitter.com/rF19vV66zJ

