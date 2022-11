Messi se sincera con Valdano: «Guardiola le hizo mucho mal al fútbol»

Leo Messi es un enamorado de Pep Guardiola. El actual jugador del París Saint Germain coincidió con el técnico español durante su etapa en el Barcelona y no ha dudado en elogiar al actual técnico del Manchester City en una entrevista para Universo Valdano que se emitirá en Movistar el próximo lunes a las 22:00 horas. «Le hizo mucho mal al fútbol. Parecía tan sencillo que todo el mundo quería copiarle. Después me encontré mucho Guardiola por ahí… Y te das cuenta de lo que hicimos», comenta el jugador de 35 años.

La admiración total de Messi a Guardiola.

"Le hizo mucho mal al fútbol. Parecía tan sencillo que todo el mundo quería copiarle. Después me encontré mucho Guardiola por ahí… Y te das cuenta de lo que hicimos". Lunes a las 22.00h en #UniversoValdano pic.twitter.com/jK9bBLgzUB — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) November 12, 2022

«Guardiola tiene algo especial para ver los partidos, para prepararlos y para comunicarlos», comenta el siete veces Balón de Oro. Pep Guardiola, ex entrenador del Bayern de Munich, y el jugador argentino llegaron a coincidir durante cuatro años, entre 2008 y 2012, donde fabricaron un equipo para la historia llegando al punto de lograr 14 títulos de 19 posibles. Ahora, uno en París y otro en Manchester, no dudan en elogiarse el uno al otro siempre que pueden. Esta vez ha sido del argentino hacia su ex entrenador.