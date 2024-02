Messi desata la indignación en Hong Kong entre insultos y abucheos: «Ni siquiera salió a saludar»

Leo Messi ha desatado la indignación en Hong Kong por su ausencia con el Inter de Miami en un amistoso de pretemporada frente a la selección asiática. Una inoportuna lesión muscular dejó fuera de combate al astro argentino, después de que el acuerdo del partido incluyera una cláusula que le obligaba a disputar 45 minutos, por lo que el gobierno local podría pedir una indemnización. Además, los aficionados le afearon que ni siquiera a saludar a los miles de aficionados congregados en el estadio, que protestaron con rabia y reclamaron el reintegro de las entradas.

El partido de exhibición que enfrentó a la selección hongkonesa con el Inter de Miami de David Beckham pretendía ser un espectáculo, un capricho para los aficionados al deporte rey, pero se convirtió en un relato de desencanto generalizado por la ausencia en el césped del ocho veces ganador del Balón de Oro.

Con motivo de una lesión muscular, el argentino no pudo participar en el encuentro y los aficionados, que se hicieron con más de 38.000 entradas una hora después de que se pusieran a la venta en diciembre, mostraron su desencanto abucheando al equipo y pidiendo al unísono un desembolso.

“Estamos tristes y decepcionados. Lo que más nos dolió fue que ni siquiera salió a saludar, a disculparse o a pasarle algunas pelotas al público”, lamentó Victoria Tripodoro, estudiante argentina que pagó 1.580 dólares hongkoneses (187 euros) por ver a su ídolo en acción.

Miami co-owner David Beckham was drowned out by booing as he tried to thank the crowd "for their incredible support" while fans signalled their anger with thumbs-down gestures. https://t.co/l6Hctc8LuK pic.twitter.com/BZYj18KB6q

— Hong Kong Free Press HKFP (@hkfp) February 4, 2024