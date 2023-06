Messi: «Creo que no iré al próximo Mundial»

Leo Messi ha comunicado que no jugará el próximo Mundial. El astro argentino da por cerrado su ciclo mundialista con la selección argentina tras conseguir el título en Qatar y asegura que no estará en la cita de 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. «Este fue mi último Mundial», declaró el astro argentino.

El nuevo jugador del Inter de Miami ya ha logrado el sueño que ha perseguido durante toda su carrera que era ser campeón mundial con Argentina. Y lo hizo siendo determinante y liderando a la albiceleste durante todo el campeonato con dos goles en la final más el de la tanda de penaltis. Su gran rendimiento le llevó a proclamarse Balón de Oro de la Copa del Mundo celebrada hace unos meses en Qatar.

«Yo creo que no. Este fue mi último Mundial. Iré viendo cómo se dan las cosas, pero en principio no, no iré al próximo Mundial», aseguró Leo Messi en una entrevista con el medio deportivo chino Titan Sports. El ex del PSG fue muy criticado por los aficionados de la selección argentina por sus constantes fracasos con la albiceleste pero se retira por todo lo alto, con una Copa América y un Mundial.

Es por eso que el astro argentino, que comenzará ahora una nueva etapa en el equipo de David Beckham, ha decidido colgar la camiseta de la selección y marcharse por la puerta grande. Messi deja a Argentina en lo más alto del fútbol mundial.