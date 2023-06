El fichaje de Messi dispara al Inter de Miami en redes sociales

La llegada de Leo Messi al Inter de Miami ha disparado al club en redes sociales. Desde que el astro argentino anunciara este pasado miércoles su fichaje por el equipo de David Beckham, los seguidores del conjunto estadounidense han subido como la espuma y han ganado más de cuatro millones de seguidores en menos de un día.

Antes de que el ex del PSG comunicara su decisión este miércoles por la noche, la cuenta del Inter de Miami contaba con 1 millón de seguidores y era el segundo club de la MLS más seguido en Instagram. Tras el anuncio del jugador y el vídeo publicado por el club de Florida, el perfil del equipo ha superado los cinco millones de seguidores (5,4 exactamente), es decir 4,3 millones más de los que tenía anteriormente y subiendo.

El club ha multiplicado por cuatro sus fans en esta red social, algo similar a lo que sucedió en su día con el fichaje de Cristiano Ronaldo por el Al Nassr. Antes del Mundial, el equipo saudí contaba con 500 mil seguidores, luego pasó a 800 mil cuando empezó a vincularse el nombre del portugués con el cuadro de Arabia Saudí para después pasar a 4,4 millones en unas pocas horas tras el anuncio del fichaje del ex de Manchester United, Juventus y Real Madrid entre otros.

En este caso el efecto Messi ha disparado al club del que es propietario David Beckham. Cabe recordar que tanto el argentino como el portugués son los dos jugadores de fútbol con más seguidores en las redes sociales. Leo cuenta con 469 millones por los 588 millones del jugador del Al Nassr, lo cual ha provocado que se desatara la locura con el movimiento del ex del PSG y Barça a la MLS.

En el caso del vigente campeón del mundo había una gran expectación por saber dónde jugaría la próxima temporada. Tras anunciar que no seguiría en París, todos sus fans estaban expectantes por conocer la decisión final. El Barça movía ficha y se reunía con Jorge Messi en casa de Laporta para trasladarle su propuesta, con Arabia Saudí al acecho con un ofertón que le convertiría en el mejor pagado de la historia del deporte. El padre y agente del futbolista reconocía que su hijo quería volver al conjunto azulgrana pero esta vez, el 10 no lo ha visto nada claro y no ha querido esperar. Jugará en el Inter de Miami, colista de la MLS.

El PSG cae en redes

Por su parte, el efecto Messi ha provocado también una caída en los seguidores del Paris Saint Germain en Instagram ha perdido casi tres millones de seguidores. Antes de comunicar su salida tenían casi 70 millones y medio y actualmente cuentan con un total de 67,8 millones de seguidores, que han ido a parar al Inter de Miami.