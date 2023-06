Mercedes se reafirma en Canadá con Sainz y Alonso al acecho

En Mercedes no estaba muertos, estaban de parranda. Después de su aviso en Montmeló, los coches de la escudería alemana han dominado la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Canadá, con Lewis Hamilton primero y su compañero George Russell segundo. Y al acecho de ambos, los pilotos españoles, tercero el Ferrari de Carlos Sainz y cuarto el Aston Martin de Fernando Alonso en una jornada extraña en Montreal.

¿Y extraña por qué? Porque una avería en el circuito cerrado de televisión de la carrera impidió que se pudiera disputar la primera sesión de libres. La organización citó motivos de seguridad para prohibir que los coches rodarán sin esta supervisión audiovisual. Para que digan que la Fórmula 1 es un deporte previsible.

Los trabajadores del circuito canadiense solventaron la avería después de mucho trabajo y se decidió que la segunda sesión de libres se extendiera media hora más. A la vieja usanza, las escuderías disponían de 90 minutos seguidos para realizar pruebas sobre el asfalto, más necesarias que nunca tras la cancelación de la tanda inicial. Durante 85 pudieron trabajar con normalidad, hasta que irrumpió un tremendo chaparrón que lo anegó todo. Un buen aviso de cara a lo que puede suceder en la sesión de clasificación de este sábado.

Lance goes straight on 😳

It's looking awfully wet out there! 🌧️#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/baxuewskjR

