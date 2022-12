Mercedes hace sangre con Ferrari: «Binotto ha durado más de lo esperado»

Mercedes y Red Bull, las dos escuderías que se han repartido los títulos de la Fórmula 1 en los últimos tiempos, miran desde una cómoda distancia los acontecimientos que, un año más, vuelven a sacudir a Ferrari. El equipo italiano no ha soportado otra temporada de sequía y Mattia Binotto ha abandonado una estructura a la que llevaba ligado desde 1995, desde que se estrenó como ingeniero en Maranello.

«Siendo director de equipo en Ferrari, más te vale tener un buen contrato para tu salida. Probablemente sucedió lo inevitable, pero Binotto ha durado más de lo que pensaba». Así ha valorado lo ocurrido en su rival italiano el jefe de Mercedes, Toto Wolff, convencido de que Ferrari es la escudería con más presión de toda la F1.

«Absolutamente. Representas todo un país. Te encumbran y te hacen caer, pero con brutalidad. Siendo director del equipo Ferrari, como italiano sientes aún más esa presión porque estás claramente estás en la línea de fuego», recalcó Wolff, quien ve imposible trabajar algún día con Binotto: «Se ha roto demasiada porcelana entre nosotros en los últimos años como para que eso sea posible. Mattia entiende la F1 al dedillo y tal vez encuentre un papel en otro equipo».

Además, Wolff reconoció que le hubiera gustado trabajar en Ferrari hace unos años, pero que desde que llegó a Mercedes en 2013 nunca se le ha pasado por la cabeza es posibilidad. «Todo el que diga que no estaría interesado en ser director de Ferrari simplemente no dice la verdad. Aún me sigo pellizcando por la oportunidad que me dio Daimler de convertirme en copropietario de Mercedes, algo que de lo que me siento tremendamente orgulloso. Si Ferrari hubiera venido a por mí y milagrosamente me hubiera ofrecido un puesto así, habría pasado lo mismo», explicó en declaraciones al podcast oficial de la Fórmula 1.