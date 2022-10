El mensaje oculto en el videoclip de Shakira que destroza a Piqué

Gerard Piqué no vive un momento fácil en lo profesional, pero en lo personal las cosas le van mucho mejor. Sin embargo, y aunque su relación con Clara Chía Martí parece ir viento en popa, las rencillas con su ex pareja Shakira le llevan incluso a ser protagonista del último gran hit de la cantante colombiana. Hace escasos días que salió a la luz la letra de ‘Monotonía’, la canción de Shakira y Ozuna y si ahondamos en la letra podemos darnos cuenta de que, probablemente, Piqué salga en ella.

Shakira ha lanzado una canción con uno de los artistas más conocidos a nivel mundial y también en España, por lo que el tema es prácticamente y salvo mayúscula sorpresa, un triunfo asegurado para ellos. Monotonía tiene el ritmo, las voces de los mejores y, por si fuera poco, el morbo de que la cantante de Barranquilla lo haya compuesto en recuerdo a Gerard Piqué.

La letra engancha pero hay una estrofa que puede resultar clave para encontrar y entender la relación de Shakira con Piqué en lo que a esta canción se refiere. “Te fuiste buscando protagonismo y te olvidaste de lo que un día fuimos”, se puede leer en la letra y ver a Shakira en el vídeoclip, actuando, pero con cara de pocos amigos. A continuación, y después del teórico palo, Shakira le resta importancia con otra frase directa al mentón del padre de sus hijos Sasha y Milan. “Lo peor es que no fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía”.

Esta última frase es, además, la que da sentido y nombre a la canción, por lo que se puede deslizar que Shakira tuvo muy presente a Gerard Piqué durante la creación del single en el que colabora con Ozuna, ya que esta se habría producido en una fecha muy cercana a la ruptura entre ambos, con motivo de las infidelidades del futbolista del Barcelona hacia la cantante colombiana. Ese “no fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía” es demasiado sospechoso para no pensar directamente en Piqué como receptor del mensaje que ahora escucharán millones de personas a través del nuevo éxito en ventas de Shakira.

¿Juntos en la camiseta del Barça?

El encuentro público entre Shakira y Piqué no apunta a producirse a corto plazo, pero es precisamente el tema ‘Monotonia’ el que puede volver a juntarles, de forma indirecta y dolorosa para el futbolista y empresario. Debido al acuerdo con Spotify, el Fútbol Club Barcelona modificará su patrocinador habitual por el logo de cantantes de éxito en la plataforma musical y algunos ya se han atrevido a lanzar que, después de la presencia de Drake en las camisetas del Clásico ante el Real Madrid, el siguiente emblema que tendrán que lucir Piqué y el resto de jugadores del Barça será el de Shakira… por culpa de la ‘Monotonía’.

Letra de ‘Monotonía’ de Shakira

