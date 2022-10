Gerard Piqué fue pitado en el Camp Nou. El central escuchó en varias ocasiones la bronca que le dedicó la afición del Barcelona en la victoria del equipo azulgrana en la última jornada de Liga contra el Villarreal. En las últimas horas se ha hecho viral la secuencia del calentamiento del defensa antes de saltar al césped, algo que ha indignado a los seguidores azulgranas.

Así calienta el central mejor pagado del mundo. Después de que nos cueste la Champions. Sigan, sigan aplaudiendo a Piqué pic.twitter.com/V2dRdVPguI — ReydelFutbol⚡ (@Reydelfutbol__) October 20, 2022

En las imágenes se puede ver a Piqué calentando en la banda, primero con Busquets y Bellerín y después con Raphinha y Dembélé. Las críticas han llegado después de que se pudiese ver la dejadez y las pocas ganas con las que el defensa realiza los ejercicios en comparación con sus compañeros.

Mientras ellos suben y bajan la banda o hacen estiramientos bajo las indicaciones de los preparadores físicos del club, Piqué está parado o andando tranquilamente. En alguna ocasión se le vio incluso apoyado en el banderín de córner.

Después del partido, Xavi se refirió a los pitos recibidos por Piqué. «En el Gamper pedí unidad, es momento de estar unidos. Afición, Junta, medios, jugadores, lo único que puedo decir de Piqué es que juegue o no, a nivel deportivo, es un ejemplo. Se deja la piel», apuntó.

«Ni una mala cara en ningún momento, es un ejemplo de capitán. Pido unidad, si no fuera un ejemplo no diría nada. Dentro del vestuario somos una familia, el ambiente es extraordinario, de las mejores plantillas a nivel humano que he vivido», añadió.