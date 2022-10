Xavi: «Piqué es un ejemplo mayúsculo, ni una mala cara juegue o no juegue»

Xavi Hernández compareció tras recuperar la senda de la victoria con el Barcelona ante el Villarreal, un partido que sus jugadores controlaron desde los primeros compases y que tras un arreón en el tramo final de la primera parte decidió. El egarense volvió a destacar el papel de Lewandowski, tuvo loas a Frenkie de Jong como pivote y dejó clara la profesionalidad de Gerard Piqué.

Vuelta a la victoria

«Es lo que hablamos muchas veces con los jugadores, que no siempre atacar a la primera o la segunda. Tiene que hablar y hoy hay un punto en el que han disfrutado. Muy bien todos, Ferran dando amplitud. Jordi espectacular, la línea defensiva muy bien, alternativas que hemos buscado y hemos tenido una reacción de familia. Hoy teníamos que mostrar carácter y personalidad. Muy bien. Contento por los jugadores, por su esfuerzo, la reacción de hoy es de familia, de grupo».

De Jong

«Puede jugar, hoy especialmente al jugador del Villarreal en 4-4-2, creíamos que iba a dividir bien, ir por líneas. Está muy bien. Ha estado muy bien».

Gerard Piqué

«En el Gamper pedí unidad para el barcelonismo. Es momento de estar unidos, afición, medios de comunicación, staff, jugadores. Lo único que puedo decir de Piqué es que juegue o no juegue es un ejemplo mayúsculo. Juegue lo que juegue. Ni una mala cara en ningún momento. Es un ejemplo de capitán. Pido unidad. Si no fuera ejemplo no diría nada, pero lo es. Dentro del vestuario estamos unidos, el ambiente es extraordinario. De las mejores plantillas que he vivido en mi carrera».

Rotaciones

«Son sensaciones, va de rendimiento también. Estamos haciendo rotaciones porque creemos que el equipo tiene que estar bien. La línea defensiva tiene que estar al cien por cien para los espacios. No hago cambios para apuntar a nadie. Hoy queríamos presionar por banda y Ferran es el que mejor lo hace. En general hemos estado bien como grupo. Colectivamente muy bien».

Más de Piqué

«No me importa mucho, me importa su comportamiento en el vestuario y el campo. Está entrando como el que más. Suma y eso es lo positivo para el grupo. Si estás para el equipo, el equipo se nutre. Después de lo del Inter y el Madrid necesitábamos una reacción y la han tenido».

Impaciencia con el equipo

«Es el Barça, tranquilidad, no somos el mejor del mundo ahora. Las he vivido de todos los colores. Sé que las expectativas son grandes, pero tenemos que trabajar con humildad. Vamos a intentar luchar por títulos. Veo mucha impaciencia y tensión en el entorno. Está bien, pero desde dentro estamos tranquilos».

70.000 espectadores un jueves

«Me dice que la ilusión está intacta. Vamos a ver qué nos depara Europa, la gente sigue ilusionando. Este equipo ha emocionado a los culés. No bajarnos del carro de la ilusión. 70.000 personas es muy positivo, Están enchufados. Lo intentamos. Vamos a por todas».

Calma

«Ni antes éramos tan buenos, ni después del Inter y Madrid somos los peores. Esto es una montaña rusa de emociones y depende del partido que juegues. Tenemos que seguir, tenemos otro examen el domingo. Calma, paciencia y seguir trabajando bien. Cautela porque acabamos de empezar».

De Jong

«Está muy bien, especialmente en defensa, estuvo bien situado. Ha ayudado a Gavi y Pedri siendo doble pivote. Muy solidario. Hemos sido un equipo».

Factor psicológico

«Intentaré que no se venga abajo, la presión es para mí como entrenador. Trabajamos a nivel psicológico e individual para que estén felices y contentos. Saben que tengo confianza en todos. Gestionar no es fácil, tienes que ser muy equilibrado».

Un triunfo más

«Hemos ganado un partido de fútbol, es solo eso. Nosotros tranquilidad y humildad. Tenemos una idea y modelo que creemos que puede tener éxito. A nivel personal noto el apoyo de la gente».