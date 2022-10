De Jong: «Estoy cómodo cuando me involucro en el juego»

El Barcelona volvió a ganar después de quedarse al borde de la eliminación en Champions y de caer en el Clásico ante el Real Madrid, manteniendo la ventaja con el conjunto blanco en tres puntos en la clasificación. Frenkie de Jong fue el encargado de hablar al término del partido. Valoró el triunfo en un partido en el que fue protagonista, no por ser uno de los goleadores, sino por su buen juego, aunque terminó sobrecargado y fue sustituido en la segunda mitad.

Partido y cambio

«Estaba cansado, tenía cargado el gemelo, así que el cambio ha estado bien. Después de los malos resultados contra Inter y Madrid necesitábamos ganar. El Villarreal es un buen equipo, así que contentos. Si ganas partidos, ayuda a la moral y luego el ambiente es mejor en el vestuario».

Rendimiento

«Me da igual donde jugar. Estoy cómodo cuando me involucro en el juego. Hoy he tocado mucho el balón y estoy contento. Hemos jugado bien y queremos seguir así. No debemos ponernos nota».