El mejor amigo de Alonso en la F1 descarta su retirada: «Conociéndolo correrá hasta los 50 años»

El único piloto con el que Fernando Alonso mantiene una amistad es Giancarlo Fisichella. El italiano fue su compañero de equipo en Renault durante los años 2005 y 2006, cuando se proclamó bicampeón de la Fórmula 1. Casi dos décadas después, el asturiano se ha tomado las primeras carreras de este Mundial para decidir su continuidad al máximo nivel, pero el ex piloto lo tiene claro acerca de la retirada de Alonso: «Correrá hasta los 50 años».

Fisichella conoce a la perfección a Alonso y como este mismo afirmó recientemente, es la única persona con la que guarda relación de toda su larga trayectoria en el Gran Circo, en cuanto a pilotos se refiere. Es por eso que viendo el nivel actual del español con Aston Martin su retirada parece improbable a corto plazo.

«No creo que se vaya a retirar. Conociéndole, creo que correrá hasta los 50 años», afirmó Fisichella, que también puso una condición a la ampliación del vínculo de Alonso con la escudería británica: «Pero es obvio que tiene que tener un coche competitivo, un coche para poder ganar, como el del año pasado a principios de temporada, que era fantástico».

El de Roma fue especialmente crítico con el inicio de campeonato de Aston Martin, que no parece ser todo lo sólido que era en carrera a principios de la temporada que viene. «Este año, el coche no está para el podio y, por tanto, es más difícil. Pero si tiene un coche ganador, puede seguir muchos más años», insistió Fisichella en una entrevista concedida a Soymotor.

Fisichella se pronuncia sobre la retirada de Alonso

Pretendientes no le faltarán, pues como él mismo dijo es el único campeón del mundo sin contrato de cara al año que viene. Con Lewis Hamilton firmado por Ferrari, Mercedes tiene un asiento libre. Esto, sumado al terremoto que se vive cada día en Red Bull, hace pensar que Alonso puede tener opciones más allá de las fronteras de Aston Martin y que podría competir por objetivos más ambiciosos en escuderías de un nivel tan alto.

Pero dejando a un lado el asunto de su futuro, Fisichella recordó algunos momentos de esos gloriosos años en los que Alonso levantó el título de la F1 por partida doble en Renault. «Correr con Fernando fue una gran experiencia, un piloto que me estimuló porque era muy fuerte tanto en clasificación como en carrera. Me comparaba con él para superarme y mejorar siempre. Ha sido el mejor compañero que he tenido», alabó.

Por último, Fisichella concuerda con esa corriente de opinión que piensa que la edad sólo es un número para Alonso. A sus 42 años, el asturiano viene de un año en el que subió ocho veces al podio y el arranque de 2024 ha estado a la altura de esas hazañas, ya que con el quinto mejor coche consiguió llegar al top 5 en el Gran Premio de Arabia Saudí después de quedar noveno en Bahrein.