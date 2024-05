La mayor humillación de Luis Enrique a un entrenador: «No me dio ni la mano»

En la antesala del Borussia Dortmund-PSG, Gary Neville recordó un episodio que vivió con Luis Enrique durante su etapa en el Valencia. El ex futbolista inglés cogió las riendas del conjunto para hacerle «un favor a Peter Lim» tras la destitución de Nuno, pero no estaba preparado el cargo y la cosa salió como era de esperar: bastante mal. El mayor de los Neville quedó como uno de los peores entrenadores que ha tenido el club a lo largo de su historia y, ahora, ha reconocido que no estaba preparado para entrenar a tan alto nivel.

«No trabajé lo suficiente, no estaba preparado, fue un favor a Peter Lim», comenzó diciendo Neville. Durante su periplo por Mestalla, el inglés consiguió 10 victorias, siete empates y 11 derrotas en 28 partidos, unos resultados que provocaron que su amigo Peter Lim tuviera que destituirle y prescindir de sus servicios. En el momento en que es despedido, el Valencia estaba decimocuarto, seis puntos por encima del descenso. Cabe recordar que el año anterior el conjunto blanquinegro acabó cuarto en la tabla, clasificándose así para jugar la Liga de Campeones.

No sólo eso, sino que el Valencia de Gary Neville también sufrió palizas y humillaciones que reflejaban que el técnico inglés no estaba al nivel. Una de ellas, la más gorda de todas, fue contra el Barcelona de Luis Enrique en el Camp Nou en el partido de ida de las semifinales de Copa del Rey. Aquel 3 de febrero de 2016 fue uno de los días más negros de dicha etapa. El Barcelona goleó 7-0 y encarriló la eliminatoria.

«Perdimos 7-0. Cuando ganaban 5-0 no sustituyó a Neymar, ni a Lionel Messi, ni a Luis Suárez, y al final del partido, pasó junto a mí y no me estrechó la mano, lo que sentí que me estaba enviando un mensaje de que no estaba donde tocaba», señaló Gary Neville sobre Luis Enrique en el podcast Stick To Football con SkyBet.

El repaso de Valverde

Aquella tunda no fue el único correctivo que recibió Gary Neville durante su etapa en el banquillo del Valencia. Ernesto Valverde también le dio una lección durante los enfrentamientos entre ambos. «Recuerdo que jugamos tres veces contra el Athletic de Bilbao, en los cuartos de final de la Europa League y en un partido de liga, y Ernesto Valverde era el entrenador. Jugó un sistema diferente al que pensé que usaría y luego cambió durante el partido, y recuerdo pensar que no estaba ni cerca de ese nivel», dijo.

«Ver a Valverde fue la primera vez que sentí que estaba a kilómetros de distancia y luego entrené contra Diego Simeone, y ese día sentí que me estaba superando en todos los sentidos: con su táctica, su intimidación y sus gestos», dijo Neville, que reconoció que se sintió humillado enfrentándose a entrenadores de primer nivel como el Txingurri, «Después de un par de meses de trabajar en Valencia, recuerdo que una mañana me miré al espejo y pensé que tenía aspecto enfermo», sentenció.

De hecho, dos meses después de aquella dolorosa derrota contra el Barcelona de Luis Enrique, y ya con Ayestarán en el banco, el Valencia regresó al Camp Nou, con el Barça en plena batalla por el título de Liga con Atlético y Real Madrid, y ganó 1-2. Los jugadores eran los mismos, pero con otro entrenador, y esta vez la imagen fue distinta. De hecho, Neville, que ahora es comentarista de televisión, no ha vuelto a entrenar desde entonces.