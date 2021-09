La nueva edición de ‘Masterchef’ ya está dando mucho que hablar y sólo ha hecho empezar. Dos de los concursantes tienen viejas rencillas entre sí, y ya ha quedado claro. Aunque el programa prefiere evitar la confrontación, Juanma Castaño no le perdona a Miki Nadal que un tiempo atrás se burlara y se mofara de él en un programa que presentaba en Real Madrid TV, y la tensión entre ambos es máxima.

El comunicador asturiano fue preguntado por el cómico maño y respondió lo siguiente, dejando claro que se la tiene jurada todavía: «Miki Nadal y yo nos conocíamos, pero él ha sido una persona absolutamente impresentable en su carrera profesional. Miki tenía un programa de televisión en Real Madrid televisión que se dedicaba, fundamentalmente, a meterse conmigo… ¿Es verdad o no es verdad?». Horas después de la emisión, Miki Nadal respondió en el plató de ‘Zapeando’: «Tiene un afán de protagonismo que no me acordaba ni de cómo se llamaba».

«¿Qué nos vamos a meter con Juanma Castaño? ¡Éste… que tiene un afán de protagonismo! No me acordaba ni cómo se llamaba», añadía en el programa de La Sexta. «¿Lo peor de Juanma? Su presencia. Ya lo veréis… ¡Qué pesado!», añadió el zaragozano, al que Juanma Castaño echaría de ‘Masterchef’ sin dudarlo: «Eso sí. Si se puede pedir eso…». «No me importa, porque yo diría lo mismo», contestó Miki Nadal.

«No quiero ver a Miki Nadal ni en pintura», le dijo poco después Juanma Castaño a Samantha Villar con Miki escuchando. «He venido a Masterchef a devolverle todo el mal que me ha hecho él en la vida. Para verle la cara. No lo había visto nunca, sólo cuando se metía conmigo en su nefasto programa de televisión», finalizó el presentador de ‘El Partidazo’ de la Cadena Cope.