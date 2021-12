Al Mundial de Fórmula 1 más emocionante de los últimos años solo le quedan dos capítulos y el penúltimo tiene los ingredientes para generar un cóctel muy cargado de incertidumbre. La primera edición del Gran Premio de Arabia Saudí se disputará en el circuito urbano más rápido del mundo en la ciudad de Jeddah. A orillas del Mar Rojo y corriendo de noche, se esperan velocidades medias superiores a los 250 kilómetros por hora en un trazado completamente desconocido para todos los pilotos. No va más.

La segunda de las tres carreras en Oriente Medio que ponen el broche final el Mundial -la última se correrá el 12 de diciembre en Abu Dhabi- ha venido acompañada de polémica desde que se anunció oficialmente hace un año. Asociaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional se apresuraron a denunciar que la carrera en Jeddah supone un lavado de imagen internacional para el autocrático Gobierno saudí.

Más recientemente, surgió otra polémica recurrente cada vez que algún gran evento deportivo se celebra en Arabia Saudí: el código de vestimenta obligatorio, especialmente estricto con las mujeres, a las que se impedía llevar vestidos o faldas por encima de la rodilla. Tras un mensaje inicial de advertencia en este sentido, el Gobierno de Arabia Saudí rectificó posteriormente y pidió a todos los visitantes de la F1 «respetar las sensibilidades culturales de Arabia Saudí cuando se esté en público», pero sin referencia explícita al atuendo.

Los preparativos para la carrera también han despertado temores en Liberty Media, ya que hace apenas un mes se publicaron imágenes del circuito con mucho trabajo todavía por hacer y ninguna instalación finalizada. Después de un trabajo contrarreloj y sin descanso, parece que Jeddah estará a punto para acoger a la competición de automovilismo más importante del mundo.

En el plano puramente deportivo, el mano a mano entre Max Verstappen y Lewis Hamilton se encuentra en su punto álgido. El neerlandés tiene la sartén por el mango con una ventaja de ocho puntos al frente de la clasificación general. Si queda primero o segundo, ‘Mad Max’ incluso tiene opciones matemáticas de conquistar su primer título mundial, aunque para eso necesitaría un mal resultado de Mercedes, donde Toto Wolff ha metido presión arrogándose el papel de favoritos.

«Nuestro coche está dando un buen rendimiento recientemente y probablemente esté en su mejor momento de la temporada», avisa el máximo responsable de la escudería alemana. Su homólogo en Red Bull, Christian Horner, ya dijo en la última carrera que no piensa «besarle el culo» a Wolff y avisa de que la carrera en Arabia Saudí puede ser «una locura» por las características del circuito.

