El Barcelona busca un futbolista como recambio de Luis Suárez que refuerce su delantera. Maxi Gómez es el objetivo número uno para la dirección deportiva azulgrana.

El nombre del futbolista del Celta de Vigo suena cada vez con más fuerza en la agenda culé. El Barcelona busca un recambio para Luis Suárez y Maxi Gómez sería el favorito para reforzar la delantera del conjunto azulgrana.

La prensa catalana insistía hace unos días en ello, asegurando que la cláusula de Maxi Gómez se reduciría hasta los 25 millones en caso de descenso, lo que facilitaría su fichaje por el Barcelona. El Desmarque no tardó en desmentir dicha información. La cláusula del delantero de 22 años será de 50 millones baje el Celta o permanezca en Primera. Lo que sí confirmaba el citado diario es que el club culé era el mejor posicionado para cerrar el fichaje del uruguayo. Aludiendo al entorno del futbolista para afirmar que el Barcelona colmaría sus expectativas económicas y deportivas de forma plena. Además, el fichaje de Maxi Gómez por el Barcelona estaría avalado por su compatriota Luis Suárez, que le ha señalado en más de una ocasión como su sucesor.

Ahora es la Cadena Ser la que habla del delantero del Celta de Vigo como la prioridad número uno de la dirección deportiva azulgrana para apuntalar su ataque de cara al siguiente curso. “Es mejor que Luis Suárez a su edad“, habrían afirmado fuentes del club. En favor de Maxi Gómez también juega su experiencia en LaLiga Santander, algo que valora muy positivamente Ernesto Valverde, técnico del Barcelona.

El interés del West Ham en Maxi y el fichaje de Gabriel Fernández

No obstante, según sabemos en OK DIARIO, el West Ham volverá a la carga por Maxi Gómez en verano. El club inglés ya amenazó con pagar su cláusula en el mes de enero y podría haber pactado con el cuadro celeste no hacerlo a cambio de una rebaja en su precio a final de temporada.

El Celta de Vigo, por su parte, consciente de que no podrá retener al uruguayo, ya fichó en el mercado invernal a Gabriel Fernández de cara a la próxima temporada. El conjunto gallego ha acordado pagar algo más de 3,5 millones de euros por este delantero de 24 años de Peñarol.