Mido, ex del Celta, revoluciona Internet tras perder 50 kilos

El que fuera delantero del Celta de Vigo llegó a pesar 150 kilos. El cambio físico de Mido, que ha perdido 50 kilos, ha sido objeto de un documental.

Un año después de haberse convertido en objeto de burlas en las redes sociales por culpa de su sobrepeso; a base de esfuerzo y dedicación, el entrenador del Al-Wehda luce una figura envidiable. Ya antes del Mundial, tras perder 97 kilos, Mido se ofreció a Héctor Cúper para jugar con Egipto. Ahora son 50 los kilos que se ha quitado de encima el ex del Celta de Vigo.

“Pesaba 150 kilos y llegué a un punto en el que no podía andar 30 metros. Si lo hacía, empezaba a sentir dolor en la espalda, articulaciones y rodillas. Recuerdo que salí de mi yate en Egipto hace cinco meses, este día fue el punto de inflexión en mi vida, y fondeamos en una isla. Venían tres amigos conmigo y debía recorrer una distancia de 300 metros por la arena a pleno sol. Y no pude caminar. Tuve que sentarme durante 30 minutos. Tenía solo 35 años. Ese fue el momento en que se encendió la alarma”, decía Ahmed Hossam Mido a The Guardian en junio.

Antes de dicha entrevista, el egipcio mandó a través de las redes sociales un mensaje a sus ‘haters’: “He perdido 37 kilos. Me quedan 15. Gracias a todos los que me criticaron y a los que se burlaron de mí. Me habéis cambiado la vida, me hicisteis cambiar mi estilo de vida y habéis logrado que me cuide más. Gracias a todos los que me habéis ayudado a reiniciar mi camino de nuevo”.

El cambio de Mido ha sido objeto de un documental

Ahmed Hossam Mido se ha puesto en forma gracias a Aly Mazha, un reconocido entrenador egipcio de fitness con el que el ex futbolista ha grabado un documental llamado ‘MidoxAly’. El dicho documental podrá verse las rutinas y la estricta dieta que ha seguido el exdelantero de Ajax, Celta de Vigo, Olympique de Marsella, Roma, Tottenham o Middlesbrough.