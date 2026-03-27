Carolina Marín se acaba de retirar del deporte profesional y nuestro experto Pipi Estrada quiere rendirle un sentido homenaje a la campeona olímpica y mundial en su sección semanal. El periodista asturiano destaca el tesón y la ejemplaridad de la deportista onubense, que ha puesto en el mapa deportivo de España el bádminton como un deporte a seguir.