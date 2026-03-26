⁠¿Cuántos títulos ha conseguido Carolina Marín? Su palmarés completo de títulos y medallas olímpicas

Carolina Marín se ha convertido en una leyenda del deporte español. La deportista de 32 años ha decidido retirarse después de una larga trayectoria repleta de éxitos en el bádminton que la han convertido en una de las mejores de todos los tiempos. Una carrera que, pese al infierno de las lesiones, ha conseguido cerrar una historia de superación con imágenes que guardaron para la historia.

A pesar de que su intención era competir en el Europeo en Huelva, Carolina Marín no pudo verse con fuerzas para estar al 100% después de sus problemas de rodilla. Aun así, su palmarés es irrefutable, tanto en Juegos Olímpicos, Mundiales y Europeos con una montaña de medallas de todos los metales. Y no solo a nivel individual, sino también por equipos que le avalan como la deportista reina del bádminton en España.

Su corona es el oro que logró en aquellos Juegos en Río de Janeiro en 2016 ante la india Sindhu V. Pusarla con aquel épico 19-21, 21-12 y 21-15. Todo ello sumado a otros tres oros en Mundiales (Copenhague 2014, Yakarta 2015, Nankín 2018) y una plata (Copenhague 2023). En Europeos sumó la friolera cantidad de otros siete oros (2014, 2016, 2017, 2018, 2021, 2022 y 2024). Todo sumado a otros éxitos como el Oro en Tarnów en 2023 y varios torneos Super 1000, 750 y 500, además del All England en 2015 y 2024.

En lo que se refiere a éxitos colectivos, Carolina Marín suma dos bronces y una plata: los dos primeros metales en Kazán 2016 y 2018; y la plata en Lodz 2024. Un palmarés incontestable que, a pesar de que podía haber seguido dando guerra en el bádminton, prefirió optar por la salud.

El palmarés de Carolina Marín

Juegos Olímpicos

Medalla de oro en Río de Janeiro 2016

Campeonato Mundial

Medalla de oro en Copenhague 2014 (Li Xuerui: 17–21, 21–17, 21–18)

Medalla de oro en Yakarta 2015 (Saina Nehwal: 21–16, 21–19)

Medalla de oro en Nankín 2018 (Pusarla Sindhu: 21–19, 21–10)

Campeonato Europeo

Campeona en Kazán (2014)

Campeona en La Roche-sur-Yon (2016)

Campeona en Kolding (2017)

Campeona en Huelva (2018)

Campeona en Kiev (2021)

Campeona en Madrid (2022)

Campeona en Saarbrücken (2024)

Juegos Europeos

Campeona (2023)

Torneo Super Series Finals y Super Series Premier

Campeona All England (2015 y 2024)

Campeona en el Open de Malasia (2015)

Campeona en el Open de China (2018 y 2019)

Campeona en el Open de Tailandia (2020)

Logros colectivos