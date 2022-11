Jaume Masiá y Kaito Toba se enzarzaron a golpes tras un choque al final del FP3 de Moto3 en el GP de la Comunidad Valenciana de MotoGP. Los dos pilotos tuvieron que ser separados por los comisarios después de que ambos se encararan e incluso llegaron a las manos. Todo empezó con un toque del español al japonés cuando intentaba colarse por dentro.

El de Red Bull KTM Ajo no tenía apenas espacio para entrar, Toba se cerró, se tocaron y se fueron al suelo en el tramo final del libre 3 de Moto3. El nipón fue a recriminarle la acción en cuanto se levantó y le dio un golpe en la cara. Masiá respondió de la misma manera, con un manotazo en el casco aún más fuerte de lo que le había dado el japonés.

Acto seguido, los dos pilotos se encararon frente a frente. Por suerte, aparecieron los comisarios y evitaron que la cosa pasara a mayores. Ambos han recibido una dura sanción de cara a la carrera: long lap penalty y salida desde el pit lane por liarse a tortas.

FIM MotoGP Stewards 📋

#Moto3 riders #5 @jaume_masia and #27 @KaitoToba have been handed a Long Lap Penalty and a pitlane start each as a result of their irresponsible behaviour during FP3 #ValenciaGP 🏁

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 5, 2022