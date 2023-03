Márquez: «Ha sido un sábado soñado pero todavía nos falta»

Marc Márquez firmó una gran tercera posición en la primera sprint race de la historia en un día soñado para el ocho veces del mundo. El ilerdense ha tirado de veteranía y experiencia para subirse al tercer cajón del podio después de sufrir durante toda la prueba con una Honda a la que todavía le falta. Lo positivo, tal y como él mismo ha reconocido, es que físicamente ya está a tope y eso le ha permitido compensar los puntos de frenada que era donde más tiempo perdía.

«La verdad es que he utilizado todo el físico para compensar los puntos de frenada, sobretodo para entrar en las curvas derrapando poco. Es muy cansado y lo que podía recuperar era frenada. Hemos hecho una gran labor. Ayer estuvimos hasta tarde viendo los detalles la moto es así pero puedes mejorarla a veces decirle esto a un tipo que ha ganado tantos campeonatos es duro no está mal el arranque de temporada pero podemos conseguirlo», dijo en declaraciones a la señal internacional.

Después, ya en zona mixta, le preguntaron por la pole, el gran resultado en la sprint race y por todo el calvario que ha vivido durante estos últimos años: «Necesitaba un invierno tranquilo. Un invierno para prepararme. Llevaba dos o tres años prácticamente lesionado y sí, te recuperas encima de la moto, pero no es lo mismo. Este invierno hemos podido trabajar bien y esto hace que en esta carrera al sprint lo que perdía en algunos puntos pues tiraba de físico, cosa que antes no podía hacer. Eso significa cambios de dirección más agresivos, entrar más fuerte en las curvas. He entrado un poco de lado para ayudar a la rueda delantera y todo esto antes no lo podía hacer. Ahora sí, pero lógicamente aún nos falta, pero ha sido un sábado soñado para nosotros: pole y podio en la sprint race no estaba en nuestras quinielas para nada».

Respecto a ese último punto del circuito donde pierde tiempo con sus rivales, Márquez explicó en DAZN que confía en poder estar con los de arriba en la carrera del domingo: «En el último parcial perdemos, pero no sólo la moto, también yo. No me acaba de salir esa última curva como me debería salir. A veces pasa, que se te atraganta una curva, y ésta, al ser la última, es muy importante, pero en la otra parte del circuito, aunque sufriendo un poquito, estamos ahí, con los rápidos. A ver si mañana podemos dar un saltito en esa última curva y podemos estar con los de delante, aunque en una carrera larga será más complicado».

«Lo que me llevo de hoy es confiar en mí mismo. Cuando te falta un poco, empiezas a desconfiar de ti mismo, pero esto de hoy es una inyección de confianza y de moral muy buena. Quizá mañana nos costará un poco más, porque al ser una carrera más larga no puedes tirar todo el rato de físico. Tienes que conservar gomas y es ahí donde nos cuesta un poco más. Costará más, porque ya se ha visto que iban llegando los pilotos. Hoy hemos sabido pescar y el pronto está ahí, el pronto Márquez es el mismo de siempre. Hay que seguir mejorando y trabajando. Y agradecer al equipo, porque los pequeños detalles cuentan. Ayer por la noche hubo un pequeño detalle, no sólo de la moto sino también mío. Me exigieron y todo esto ayuda para tener las pilas siempre cien por cien cargadas», comentó.

«Yo les entiendo a ellos y sé que no es fácil decirle a un piloto que ha ganado tantas veces que cambie algo de su estilo de pilotaje, pero hay la suficiente confianza y eso es muy bueno. Me dijeron, “mira, esto y esto lo haces mal”. No voy a decir el qué, pero hacía cosas mal, y esta mañana he salido solo, concentrado y a solucionar eso, a machacar un poquito, a hacer tres o cuatro vueltas seguidas, que no las había hecho durante todo el fin de semana. Eso me ha ayudado y luego ya en la calificación vale todo. Agradecerles también que haya esa confianza”.

